Manastır Nedir Ve Özellikleri Nelerdir? Türkiye'de Bilinen Manastır İsimleri

Manastır adı verilen dini yapılar son derece farklı özelliklere sahiptir. Bu yapıların Türkiye'de bulunanları da vardır. Yani manastırlara dünyanın birçok noktasında rastlamak mümkündür. Tabi durum böyle olunca manastırların merak konusu olması son derece doğaldır. İnsanlar araştırma yaparak manastırların özelliklerini öğrenmeye çalışmaktadırlar.

Manastır Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

Manastır, din görevlilerinin inançlarını yaşamak ve bir arada bulunmak amacıyla kurulmuş olan yapılardır. Bu yapıların içerisinde birçok imkanı bulmak mümkündür. Dünyanın birçok farklı noktasında manastır adı verilen yapılara rastlanılır.

Manastır, genellikle şehirden uzak olan yerlere yapılmıştır. Yani bu yapılara ulaşmak çoğu yerde oldukça zordur. Bunun nedeni ise şehir hayatından uzaklaşmak ve inanca göre daha huzurlu bir şekilde yaşamaktır. Özellikle Hristiyan, Hinduizm ve Budizm dinleri için manastırlar büyük bir öneme sahiptir.

Manastırlar ilk kurulduğu zamanlarda kişilerin özel mülküne ait olurdu. Bu yerde yapılan tarımsal faaliyetler ile kaplı bir ekonomi yürütülürdü. Manastırın içerisinde başrahip ve çeşitli görevliler bulunurdu. Manastırlar, Orta Çağ zamanında cezalı kişileri hapsetmek içinde kullanılmıştır. Bu yüzden manastırların geniş ve farklı bir yapısı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Türkiye'de Bilinen Manastır İsimleri Nelerdir?

Türkiye'de baktığımız zaman birçok manastır görme şansımız vardır. Bu manastırlar tarihi dokuya sahip olan yerlerdir. Günümüzde ise bu yerlerde çeşitli din görevlileri görmek mümkündür. Bazı manastırlar ise terkedilmiş haldedir. Çünkü eski zamanlarda yapılan manastırlar zamanla zarar görmüş ve tahrip olmuştur. Varlığını sürdüren ve hala ilgi gören manastırlar görmekte mümkündür.

1- Aya Nikola Manastırı

Bu manastır Kırklareli ilinde bulunan bir yapıdır. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından birisi olarak dikkat çekmiştir. 6. Yüzyılda yaşamış olan I. Justunianus zamanına ait olan bir yapıdır.

2- Mor Gabriel Manastırı

Mardin'de bulunan bu manastıra birçok yerli ve yabancı turist akın etmektedir. Manastırın farklı ve ilgi çekici bir yapısı bulunmaktadır. Manastırın kuruluşu ise çok eski zamanlara dayanmaktadır. Günümüze bu manastıra gidenler Süryaniler ile karşılaşmaktadır. Burada inançlarını yaşayan birçok Süryani bulunmaktadır.

3- Aya Yorgi Manastırı

Aya Yorgi Manastırı, İstanbul ilinde Büyükada'da yer alan tarihi bir yapıdır. Manastırın 1751 yılında inşa edildiği düşünülmektedir. 1905 yılında ise buraya bir kilise yapılmış ve 1909 tarihinde kullanıma açılmıştır.

4- Meryem Ana Manastırı

Meryem Ana Manastırı, Giresun'a bukunna oldukça büyük bir yapıdır. Bu yapı Sümela Manastırı'ndan sonra Türkiye'de bulunan en geniş doğal manastırlardan birisidir. Manastır 4 katlıdır ve son katı kilise olarak kullanılmaktadır.

5- Sümela Manastırı

Sümela Manastırı, Trabzon'a bağlı olan Maçka ilçesinde yer almaktadır. Bu manastır oldukça ünlü bir manastır olarak bilinmektedir. Tarihi yapısı ve bulunduğu konum itibariyle birçok filme mekan olmuş olan bir yerdir. Bu manastır halk içerisinde Meryem Ana ismiyle bilinmektedir.

Türkiye'de bilinen daha pek çok manastır vardır. Bu manastırların bazıları aktif olarak kullanılırken bazıları ise terkedilmiş durumdadır. Tabi bu manastırlar tarihi dönemlerde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Ancak buralarda yaşayan insanlar zamanla Avrupa'nın çeşitli yerlerine gitmişlerdir. Bu yüzden manastırların nüfusu azalmıştır.

Manastırlar çok eski zamanlara ait olan yerlerdir. Tarihi dönemlere baktığımız zaman çok fazla manastıra denk gelmek mümkündür. Bazı manastırlar da tarihi değerler korunmaya ve yaşatılmaya çalışılmaktadır Tabi bunu yapan kişiler genellikle Hristiyan olan kişilerdir.