Makyöz nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Makyöz olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Makyöz, kişilerin yüzlerine uygun makyaj yapan kişilere denilmektedir. Renkli kozmetik ürünler kullanılarak herkesin yüz yapısına uygun bir makyaj yapılabilir.

Makyöz Nedir?

Makyöz, kişilerin yüz bölgelerine uygun makyaj yapan kişidir. Renkleri doğru şekilde kullanabilen makyözler renkli kozmetik ürünlerini en uygun şekilde kullanırlar. Çeşitli eğitimler alan makyözler yüzde bulunan kusurları da çok kolay bir şekilde kapatılabilir. Bunun için de makyözler doğru teknikleri uygulamalılar. Makyözler de bu konuda eğitimler alarak yüzde eşsiz renklendirme yöntemleri kullanan kişilerdir.

Makyöz Ne İşe Yarar?

Makyöz, başta kadınlar olmak üzere yüzdeki tüm kusurları kapatacak profesyonel yöntemler kullanarak renklendirmeler yaparlar. Aynı zamanda televizyon ve film sektöründe oyuncuların yüzleri de makyaj ile pürüzsüz hale gelir. Makyöz sanatçıları kişilere makyaj yaparak tüm kusurları kapatır. Aynı zamanda televizyon setlerinde, tiyatro ve şov dünyasında makyözlere ihtiyaç duyulur. Makyözler de sahne önünde yer alan kişilere doğru yöntemler ile makyaj yapılabilir. Ayrıca tiyatro ve sinema sektöründe standart makyajın yanı sıra farklı görünümlere bürünmek için profesyonel makyaj yöntemleri uygulanıyor.

Makyöz Nasıl Olunur?

Makyöz olabilmek için öncelikle iyi bir eğitim almak gerekiyor. Profesyonel bir makyöz olmak için makyaj eğitimleri almak gerekiyor. Herkesin kendi yüz ölçüsü ve yüz özellikleri farklıdır. O nedenle mevsimsel özelliklere göre de makyaj yapılıyor. Ayrıca farklı ortamlarda değişik makyaj uygulamalarına ihtiyaç duyulur. Mesela gelin makyajı ve ya kostüm makyajları ayrıca bir yetenek gerektiriyor. Makyaj sanatçısı olmak isteyenler profesyonel eğitim almalılar. Bu eğitimde cilt, yüz tipleri, kozmetik ürünler, mekan ışığı, ten renkleri ve makyaj teknikleri ile ilgili geniş bir eğitim verilebilir.

Makyöz Olma Şartları Nelerdir?

Profesyonel bir makyöz olmak için üniversitelerde herhangi bir eğitim almak gerekmez. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler uluslararası geçerliliğe sahip sertifika alabilecekleri güzellik eğitimleri kurumlarında belli eğitimleri alabilirler. Bu sayede mesleklerinde de gelişim olanakları bulunur. Aynı zamanda üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinde saç ve makyaj, medya makyajı, güzellik terapisi ve kuaförlük gibi bölümlerde eğitim alınabilir. Bu eğitimlerin ardından ise herhangi bir iş yerinde çalışmak mümkündür.

Makyöz'ün Görevleri Nelerdir?

Makyöz kişilerin yüz tipine en uygun makyajı yapan kişidir. Çünkü kişiler güzel görünmek için makyaj yaptırmak isterler. Profesyonel kişiler tarafından yapılan makyaj yüzdeki tüm kusurları kapatmalıdır. Son yılların en trend makyaj yöntemleri uygulanarak kişiye uygun makyaj uygulanmalıdır. İyi bir makyöz tüm makyaj markalarını bilmelidir. Ayrıca tasarım ekibi ile çalışmaya da yatkın olmalıdır. Makyözler yüz tiplerini ve renklerini bilmeliler. Bunlara göre makyaj yapabilmeliler.

Makyöz Maaşları Ne Kadar?

Makyöz maaşları çalışılan yere göre değişiklik gösteriyor. Genellikle özel sektörde çalışan makyözler işe ilk başladıkları zamanlarda 2 bin 300 lira maaş alırlar. İşlerinde tecrübe kazanan makyaj sanatçıları kendilerini geliştirdiklerinde ortalama 3 bin 200 lira maaş ile çalışırlar. Sinema ve tiyatro sektöründe çalışan makyaj sanatçıları ise 6 bin 300 lira maaş alabilirler.

Makyöz İçin İş İmkanları Nelerdir?

Makyözler için iş olanakları oldukça yüksektir. Makyaj sanatçıları genellikle kuaför ve güzellik salonlarında çalışırlar. Kişisel olarak makyaj yapan makyözler tiyatro, sinema ve dizi sektöründe de iş bulabilirler. Özellikle sahne makyajı yapan kişiler tiyatro sektöründe uzun yıllar çalışma imkanına sahip olurlar.