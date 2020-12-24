Laboratuvar Teknikeri nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Laboratuvar Teknikeri olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Laboratuvar teknikerleri, klinik biyokimya, patoloji, mikrobiyoloji ve genetik laboratuvarlarında çok çeşitli analizler yapan ve genel olarak hastanelerde çalışan kişilerdir. Laboratuvar teknikerliği 2 yıllık bir önlisans programı olmaktadır.

Laboratuvar Teknikeri Kimdir?

Laboratuvar teknikleri, başta hastaneler olacak şekilde, sağlık kuruluşları ve ya fabrikalarda doktorların ve mühendislerin gerekli gördüğü temel analizleri yapmak ile yükümlü olurlar. Laboratuvar teknikerleri; klinik ve ya diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılmakta olan yöntemlerin ve ya cihazların işleyişinden sorumlu olan teknik elemanlardır.

Laboratuvar Teknikeri Ne İş Yapar?

Genel olarak yeni cihaz, devre ve ya sistemleri tasarlayarak bu teknolojileri düzenli şekilde geliştirir,

Elektrik sistemlerinin ihtiyaçlarını, kapasitesini ve maliyetlerini tespit eder,

Güvenlik standartlarına uyumlu olup olmadığını belirlemek amacı ilen elektronik aksamları kontrol eder, Analog ve ya dijital elektronik sistemlerinin üretim, bakım- onarım ve ya gelişimlerine katkı sağlar.

Laboratuvar Teknikeri Nasıl Olunur?

Laboratuvar teknikeri olmak için kişiler; fizyoloji, anatomi gibi temel olan tıp konularının eğitimlerini almaları gereklidir. Tıbbi etik kapsamlarında hasta haklarına saygılı olan kişilerin yetiştirilmesi esas alınmaktadır. Laboratuvar teknikerliği programdan mezun olan kişiler; dikey geçiş sınavları eğitimlerini lisans mezunu olarak da tamamlayabilirler.

Laboratuvar Teknikeri Olma Şartları Nelerdir?

Laboratuvar teknikeri olma şartları arasında; sağlık meslek liselerinde yer almakta olan laboratuvar bölümü mezunları, ilgili üniversitelere bağlı olan sağlık meslek yüksekokullarında bulunan tıbbi laboratuvar teknikerliği bölümlerini tercih etmelidir. Böylece kişiler laboratuvar teknikeri olarak da çalışmaya başlayabilirler. Günümüzde laboratuvar teknikeri olmak adına herhangi bir sertifika programına gerek olmamaktadır. Teorik derslerin bir bölümü uygulamalı olarak yüksekokul ve ya bağlı bulunulan tıp fakültelerinde alınmaktadır. Sağlık meslek yüksekokullarında yer alan bu bölüm 2 yıllık bir önlisans eğitiminden oluşur.

Laboratuvar Teknikerinin Görevleri Nedir?

Çalışma ortamlarında kimyevi madde barındıran laboratuvar teknikerlerinin görevleri şu şekilde olmaktadır. Bunlar;

Laboratuvarlardaki test cihazı ve araçlarının kullanımlarından öncesi kontrollerinden tümüyle sorumlu olmak,

Gerekli deneyler, analizler ve de testler için kullanılacak olan numuneleri hazırlamak,

Gerekli tahlil işlemi yapılacak olan katı ya da sıvı numunelerin test edilebilmesi için gerekli olan fiziksel şartları hazırlamak,

Deney, test ve ya analizleri gerçekleştirmek,

Bu deney, test ve ya analizlerin bulgularını rapor etmek,

Gerekli olan bulguları yazılı ve ya dijital ortamlarda da kayıt altına almak,

Genel olarak laboratuvar araç ve gereçlerinin hijyen, temizlik ve bakımından sorumlu olmak laboratuvar teknikerlerinin görevlerinden olmaktadır.

Laboratuvar Teknikeri Maaşları Ne Kadardır?

Laboratuvar teknisyenin maaşları genel olarak devlet ve ya özel hastanelerde çalışmaya göre değişmektedir. Maaşlar bu meslek için ortalamanın üzerinde tutulmaktadır. Günümüzde özel hastanelerde verilmiş maaşlar, çalışılan hastanelerin fiyat politikasına göre değişmektedir. Fakat ortalama maaş tutarları şu şekildedir. Özel hastanelerde yeni başlayan laboratuvar teknikerleri 2500 TL ve de artı prim alırken, özel hastanelerde çalışan ve 1 sene ya da 5 sene deneyimi olan kişiler 3000 TL ve artı primler almaktadır.

Laboratuvar Teknikeri İş İmkanları Nelerdir?

Laboratuvar teknikerliğinin iş imkanları günümüzde yaygındır. Ayrıca çalışma koşulları da diğer tıp alanlarıyla karşılaştırıldığı zaman daha konforlu olmaktadır. Laboratuvar teknikeri olan kişilerin iş imkanları:

Tıp fakültesinde,

Özel hastanelerde,

Devlet hastanelerinde,

Özel tahlil laboratuvarlarında,

Araştırma merkezlerinde ve de

Hıfzısıhha enstitülerinde çalışabilirler.