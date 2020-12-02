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Üniversite Bölümleri
Haber Giriş: 02.12.2020 - 03:21 | Son Güncelleme:

Laborant Ve Veteriner Sağlık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

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Laborant Ve Veteriner Sağlık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları
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Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü, hem açık öğretimde hem de meslek yüksek okullarında yer alan bir ön lisans programıdır. Öğrencilerin zorunlu staj süresi 30 gündür. Bu stajlar veteriner kliniklerinde ve laboratuvarlarda yapılır. Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) dersleri neler, bölümden mezun olanlara hangi kurumlarda çalışabilir? İşte, tüm detaylar.

Bölümün eğitim programında gıda teknolojisi ve güvenliği dersleri bulunuyor. Bunun dışında temel veterinerlik ve anatomi derslerinden sorumlu olan öğrenciler 2 yılın sonunda Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans diploması almaktadır. Bölümün en büyük artılarından biri geniş iş imkanlarına sahip olması. Diploma sahipleri hem veteriner kliniklerinde hem de araştırma laboratuvarlarında iş bulabilir.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

 4 dönemin sonunda bu bölümden mezun olanlara ''Laborant'' ve ''Veteriner Sağlık Teknikeri'' olmak üzere iki ayrı unvan verilir

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Nedir?

 Laborant ve Veteriner Sağlık, hem gıda hem de hayvan yetiştiriciliği alanlarını kapsar. Bunun dışında gıda teknolojisi ve güvenliği gibi dersler de eğitim programında yer almaktadır.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

 Bölümün amacı alanında uzman laborantlar ve veteriner sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Bölümden mezun olanlar ülkemizin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın gelişmesi için projeler üretir. Yeni aşılar ve ilaçlar bu projelerin içerisinde yer alır.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

 Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları tıbbi direktör, çiftlik müdürü ve sağlık teknikeri olabilirler. Bunun dışında özel bir veteriner kliniği açarak evcil hayvanların tedavi edebilirler. Çeşitli deney hayvanı ve araştırma laboratuvarlarında laborant olarak çalışma imkanı da var.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Kaç Yıllıktır?

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

 Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünü okumak için TYT sınavına girmek gerekir. Bölümden mezun olmak içinse 120 AKTS kredisi doldurulmalı ve süresi 30 gün olan zorunlu stajlar yapılmalıdır.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

 Bölümün öğretim dili İngilizce değil Türkçedir.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

 Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü SAYISAL puan türü ile öğrenci almaktadır. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri sorularından sorumludur.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

  1. Dönem Dersleri

 Temel Veteriner Genetik

 Temel Zooteknik

 Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

 Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

 Hijyen ve Sanitasyon

2. Dönem Dersleri

 Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı

 Hayvan Davranışları ve Refahı

 Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

 Temel Veteriner Biyokimya

 Sürü Sağlığı Yönetimi

 Kliniğe Giriş

3. Dönem Dersleri

 Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

 Doğum ve Suni Tohumlama

 Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji

 Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon

 Laboratuvar Hayvanlarını Yetiştirme

4. Dönem Dersleri

 Sağım Hijyeni

 Görüntüleme Teknikleri

 Viroloji

 Hipoterapi

 Hayvancılık Ekonomisi

 Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri

 Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde yer alan yabancı dil dersleri: Almanca, İngilizce, Fransızca.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

 Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün iş olanakları fazladır. Bölümden mezun olanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tüm kurumlarda iş bulabilir.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

 Bölümden mezun olanların çalışma alanlarının başında veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve araştırma laboratuvarları yer alıyor. Bunun dışında çalışabilecekleri kurumlar ve yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

 İlaç fabrikalarında depo sorumlusu olabilirler.

 Gıda araştırma enstitülerinde çalışabilirler.

 Süt kalite geliştirme ve lojistik yöneticisi olabilirler.

 Hayvansal ürün üreten ve işleten kurumlarda yöneticilik yapabilirler.

 Deney hayvanı laboratuvarlarında sağlık teknikeri olabilirler.

 İlaç ve serum üreten kurumlarda çalışabilirler.

 Çiftlik amiri, veteriner sağlık teknisyeni ve kalite kontrol sorumlusu olabilirler.

 Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

 Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu

 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

 Ege Üniversitesi

 Trakya Üniversitesi

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu

 Afyon Kocatepe Üniversitesi

 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

 Gaziantep Üniversitesi

 Düzce Üniversitesi

 Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

 Muş Alparslan Üniversitesi

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