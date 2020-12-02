Laborant Ve Veteriner Sağlık (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bölümün eğitim programında gıda teknolojisi ve güvenliği dersleri bulunuyor. Bunun dışında temel veterinerlik ve anatomi derslerinden sorumlu olan öğrenciler 2 yılın sonunda Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans diploması almaktadır. Bölümün en büyük artılarından biri geniş iş imkanlarına sahip olması. Diploma sahipleri hem veteriner kliniklerinde hem de araştırma laboratuvarlarında iş bulabilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

4 dönemin sonunda bu bölümden mezun olanlara ''Laborant'' ve ''Veteriner Sağlık Teknikeri'' olmak üzere iki ayrı unvan verilir

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Nedir?

Laborant ve Veteriner Sağlık, hem gıda hem de hayvan yetiştiriciliği alanlarını kapsar. Bunun dışında gıda teknolojisi ve güvenliği gibi dersler de eğitim programında yer almaktadır.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümünün Amacı Nedir?

Bölümün amacı alanında uzman laborantlar ve veteriner sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Bölümden mezun olanlar ülkemizin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın gelişmesi için projeler üretir. Yeni aşılar ve ilaçlar bu projelerin içerisinde yer alır.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Mezunu Ne İş Yapar?

Laborant ve Veteriner Sağlık mezunları tıbbi direktör, çiftlik müdürü ve sağlık teknikeri olabilirler. Bunun dışında özel bir veteriner kliniği açarak evcil hayvanların tedavi edebilirler. Çeşitli deney hayvanı ve araştırma laboratuvarlarında laborant olarak çalışma imkanı da var.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Kaç Yıllıktır?

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Okumak İçin Ne Gereklidir?

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünü okumak için TYT sınavına girmek gerekir. Bölümden mezun olmak içinse 120 AKTS kredisi doldurulmalı ve süresi 30 gün olan zorunlu stajlar yapılmalıdır.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Öğretimi İngilizce midir?

Bölümün öğretim dili İngilizce değil Türkçedir.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü SAYISAL puan türü ile öğrenci almaktadır. Öğrenciler matematik ve fen bilimleri sorularından sorumludur.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dönem Dersleri

Temel Veteriner Genetik

Temel Zooteknik

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi

Hijyen ve Sanitasyon

2. Dönem Dersleri

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı

Hayvan Davranışları ve Refahı

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Temel Veteriner Biyokimya

Sürü Sağlığı Yönetimi

Kliniğe Giriş

3. Dönem Dersleri

Veteriner Hizmetleri Mevzuatı ve Etik

Doğum ve Suni Tohumlama

Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon

Laboratuvar Hayvanlarını Yetiştirme

4. Dönem Dersleri

Sağım Hijyeni

Görüntüleme Teknikleri

Viroloji

Hipoterapi

Hayvancılık Ekonomisi

Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünde yer alan yabancı dil dersleri: Almanca, İngilizce, Fransızca.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Laborant ve Veteriner Sağlık bölümünün iş olanakları fazladır. Bölümden mezun olanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına tüm kurumlarda iş bulabilir.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Çalışma Alanları Nelerdir?

Bölümden mezun olanların çalışma alanlarının başında veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve araştırma laboratuvarları yer alıyor. Bunun dışında çalışabilecekleri kurumlar ve yapabilecekleri işler şu şekilde sıralanabilir:

İlaç fabrikalarında depo sorumlusu olabilirler.

Gıda araştırma enstitülerinde çalışabilirler.

Süt kalite geliştirme ve lojistik yöneticisi olabilirler.

Hayvansal ürün üreten ve işleten kurumlarda yöneticilik yapabilirler.

Deney hayvanı laboratuvarlarında sağlık teknikeri olabilirler.

İlaç ve serum üreten kurumlarda çalışabilirler.

Çiftlik amiri, veteriner sağlık teknisyeni ve kalite kontrol sorumlusu olabilirler.

Laborant ve Veteriner Sağlık (MYO) Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Maçka Meslek Yüksekokulu

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi