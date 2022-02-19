Kütüphanesinde en çok kitap olan okullar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Bakan Karaismailoğludan 1915 Çanakkale Köprüsünde önemli açıklamalarBakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar #Adil Karaismailoğlu
Konyada tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar varKonya'da tur otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var#Konya
Zelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında seferberlik kararı, siviller kaçıyorZelenskiy son anda vazgeçti... Sınır hattında 'seferberlik' kararı, siviller kaçıyor! #RUSYA
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Bir şarkı üzerinden Türkiye delirmesiBir şarkı üzerinden Türkiye delirmesi#Geççek
Avrupadan inanılmaz görüntüler Çok sayıda ölü ve yaralı var...Avrupa'dan inanılmaz görüntüler! Çok sayıda ölü ve yaralı var...#Eunice
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
İstanbulda korkunç olay Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdülerİstanbul'da korkunç olay! Sahte polis dehşeti: Kelepçeleyerek öldürdüler#Sahte Polis
Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamileAdriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! #Adriana Lima
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...#Galatasaray
HABERLEREğitim Haberleri

Kütüphanesinde en çok kitap olan okullar

#Galatasaray Lisesi#Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi#Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi
Kütüphanesinde en çok kitap olan okullar

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak amacıyla 26 Ekim 2021 tarihinde başlattığı “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında yapılan yeni kütüphanelerle kitap sayısı dört ayda 28 milyondan 50 milyona yükseldi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın yürüttüğü proje kapsamında kütüphanesi olmayan 16 bin 361 okula yeni kütüphane yapıldı. Projeden önce kütüphanelerdeki 28 milyon 677 bin 694 olan kitap sayısı, yeni kütüphanelerin yapılmasıyla 50 milyona yükseldi. MEB, 2022 yılı sonunda kütüphanelerdeki kitap sayısını 100 milyona çıkartmayı hedefliyor.

10 BİNDEN FAZLA KİTABI OLAN OKUL SAYISI 83’E YÜKSELDİ
Kütüphanelerdeki kitap sayıları da artmaya devam ediyor. 10-20 bin kitabı olan kütüphane sayısı 72’ye, 20 binden fazla kitabı bulunan kütüphane sayısı da 12’ye yükseldi. Kitap sayısı, 5 bin ile 10 bin arasında olan kütüphane sayısı ise 672’ye yükseldi.

EN FAZLA KİTAP GALATASARAY LİSESİNDE
80 bin 991 kitap ile en fazla kitap Galatasaray Lisesi'nde bulunuyor. Galatasaray Lisesi'ni 53 bin 984 kitap ile Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi, 35 bin kitap ile Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi takip ediyor. 27 bin 403 kitap ile Rize Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü sırada, 27 bin kitap ile İstanbul Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi beşinci sırada yer aldılar. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi de okullar arası imkân farklılıklarını azaltmak. Bu bağlamda Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlattığımız ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladık. Bu süre zarfında 16 bin 361 okulumuz yeni kütüphanelerine kavuştu. Proje sonunda kütüphanesiz okul kalmadı. Bu proje ile okullarımızdaki kitap sayıları da önemli ölçüde arttı. Yeni yaptığımız kütüphanelerle kütüphanelerdeki kitap sayımız, 4 ayda 50 milyona yükseldi. 2022 yılında kitap sayımızı 100 milyona çıkartmayı hedefliyoruz. Böylece öğrenci başına düşen kitap sayısı 6,6’ya yükselmiş olacak. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, 81 il ve ilçe millî eğitim müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Lisesi#Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi#Hatay Samandağ Yüksel Acun Anadolu Lisesi

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk