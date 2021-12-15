Kutup Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları başladı

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TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıtlı olması gerekiyor.

Yarışma, Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere dört ana alanda düzenlenecek.

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