Kutup Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve kar Marmarada Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyorVe kar Marmara'da! Muhabirin zor anları: Yoğun yağış etkili oluyor#Meteoroloji
Dünya derin bir oh çekti... Sıfır noktasında flaş gelişmeDünya derin bir oh çekti... 'Sıfır noktası'nda flaş gelişme!#Koronavirüs
50 ilde harekete geçildi Otomobil stokçularına dev operasyon50 ilde harekete geçildi! Otomobil stokçularına dev operasyon#Otomobil Fiyatları
Asgari ücretle ilgili soruya yanıt verdiAsgari ücretle ilgili soruya yanıt verdi#Numan Kurtulmuş
İkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor Kim nasıl etkilenecekİkramiyeler ve maaşlarda artış yaşanacak... Herkes merak ediyor! Kim nasıl etkilenecek?#3600 Ek Gösterge
17 yaşındaki Gamzenin ölümünde kan donduran ifadeler: Kızı attık dediler17 yaşındaki Gamze'nin ölümünde kan donduran ifadeler: 'Kızı attık' dediler#ANKARA
Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...Benzeri görülmemiş rest: Cevabımız füzelerle olacak! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor...#RUSYA
Karar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı Altının kaderi belli olacakKarar bugün açıklanacak... Uzman isim yorumladı! Altının kaderi belli olacak#Altın
Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması Kapı deliğinden baktığımda...Hemşirelerden estetik cerraha taciz suçlaması! 'Kapı deliğinden baktığımda...'#İzmir
Doluluk oranı yüzde 90ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacakDoluluk oranı yüzde 90'ı aştı... Duyurdular: Acele edin, yer kalmayacak!#Çeşme
Hamsi firarda Neden gidiyorlar Balık her zaman doğrusunu yaptı...Hamsi firarda! Neden gidiyorlar? 'Balık her zaman doğrusunu yaptı...'#Balıkçılık
Çağatay Ulusoyun son hali sosyal medyayı salladıÇağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyayı salladı!#Çağatay Ulusoy
Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asyanın Kraliçesi Tam 309 kilo, fiyatı...Bulanlar gözlerine inanamadı: İşte Asya'nın Kraliçesi! Tam 309 kilo, fiyatı...#Sri Lanka
Samuel Etodan flaş hamle İlk iş gününe 07:30da başladı, geç kalan herkesi kovduSamuel Eto'dan flaş hamle! İlk iş gününe 07:30'da başladı, geç kalan herkesi kovdu#Samuel Eto'o
Bu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordumBu filmler beynimi mahvetti: Cinselliğin böyle öğrenildiğini sanıyordum#Billie Eilish
HABERLEREğitim Haberleri

Kutup Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları başladı

#TÜBİTAK 2204-C#BİDEB#ARBİS
Kutup Araştırma Projeleri Yarışması başvuruları başladı

TÜBİTAK 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması çağrı duyurusu ve proje rehberi yayınlandı. Projeye başvurular 15 Aralık’ta başlayıp 11 Mayıs 2022’de sona erecek.

Haberin Devamı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması’na başvurular, https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacak. Başvuru yapacak öğrencilerin (proje iki veya üç öğrenci tarafından hazırlanmışsa her bir öğrencinin) ve varsa danışmanın Araştırmacı Bilgi Sistemi’ne (ARBİS) kayıtlı olması gerekiyor.

Yarışma, Canlı Bilimleri, Fiziki Bilimler, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Yer Bilimleri olmak üzere dört ana alanda düzenlenecek.

DUYURUYA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#TÜBİTAK 2204-C#BİDEB#ARBİS

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Bendenizden tartışma yaratacak sözler

Bendeniz'den tartışma yaratacak sözler

#Bendeniz