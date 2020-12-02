Kürt Dili Ve Edabiyatı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uzun bir geçmişi bulunmayan bölüm hem Kürtçe dilindeki uzman eksikliğini tamamlamak adına hem de pedagojik formasyon alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kürtçe seçmeli derslerin öğretmen açığını kapatmak için önemli bir bölüm olmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü denince akla gelmesi gereken ilk şey elbette ki Kürtçe dili olmaktadır. Bu dile ait edebi eserleri, dilin tarihini, gramerini ve Kürtçe ile Farsça dilleri arasında bulunan benzerlikleri inceleyen ve öğretimini yapan bölüm olmaktadır.

Bu bölümde aynı zamandan Kürt dünyasının tarihi, siyasi, ekonomik ve kültür birikim ve gelişmeleri de incelenmektedir. Çünkü dil hem geçmişin, hem geleceğin hem de günümüzün kültürünü, siyasi ve günlük hayatını derinden öğrenmeyi gerektirmektedir.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kazandığı düşünülen nitelikleri ise şu şekilde olmaktadır.

Kürt diline ileri derecede hakim olmak,

Düşündüğünü yazılı ve sözlü yollarla tam anlamıyla ifade edebilmek,

Kürt dili edebi eserlerinden okunanları tam anlamıyla anlama,

Kürt dili hem grameri hem de sözcük yapısına hakim olarak yazma,

Kürt dilinin konuşulduğu coğrafyanın edebiyat ve kültürüne hakim olma,

Bu bölgede oluşan edebi, siyasi, toplumsal ve ekonomik gelişmeleri takip edebilme olmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan öğrenciler öncelikle dil üzerine araştırmalar gerçekleştirerek dile katkı sağlarlar. Ayrıca Kürt edebiyatı üzerine de araştırmalar yaparak kültürün gelişmesine katkıda bulunurlar

Diğer bir yandan mezunlar sektör çok yeni olduğundan ve bol miktarda uzman açığı bulunduğu için tercümanlık ve çevirmenlik gibi pozisyonlarda da yer bulunmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans eğitimi veren bölümlerin içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla öğrenim süresi 4 yıl olmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümüne okuyabilmek için herhangi ek bir sınava girilmesi ne gerek bulunmamaktadır noktam bugünümü tercih etmek isteyen öğrencilerin sadece LYS-TS-2 puan türünden yeterli puanı almaları gerekli olmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim dili olarak İngilizceyi benimsemiştir.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüme giriş yapabilmek için sözel puan türü gerekmektedir. TYT ve AYT (YKS) sınavlarına girmiş olan ve yeterli taban puanı almış olan öğrencilerin Bu bölüme girmeleri mümkün olmaktadır.

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bologna eğitim veren bölümde zorunlu yok dersleri haricinde aşağıdaki dersler yer almaktadır:

Temel Kürtçe grameri

Kürtçe sözlü anlatım

Kürt dilinin fonolojisi

Kürtçe yazılı anlatım

Klasik edebiyat bilgisi

Modern edebiyat bilgisi

Kürtçe sentaks

Kurdo- Arabik

Modern Kürt Edebiyatı

Kürt halk edebiyatına giriş

Dilbilimine giriş

Kürt halk edebiyatı anlatı türleri

Kürtçe grameri

Klasik Kürk Edebiyatı tarihi

Kürt halk şiiri

Kürt Dengbej edebiyatı

Kürt basın tarihi

İran kültürü ve tarihi

Seçmeli edebiyat çeviri

Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kariyer fırsatları son derece fazla olmaktadır. Kürt dilinin kökenine bakıldığında birden fazla dil bulunmaktadır Bu sebeple birçok farklı dil üzerinde çeviri yapabilmektedirler. Çeviri haricinde mezunları bekleyen diğer iş fırsatları ise şu şekilde olmaktadır.

Kütüphanelerde Kürt diline ait yazılı belgeleri sınıflandırma, saklama vb. görevleri yerine getirmek üzere çalışma,

Arşivlerde belgelerin tasniflenmesi, korunması ve işlenmesinde,

TV kanallarında spikerlik, muhabirlik vb pozisyonlar

Yayın evlerinde çevirmenlik, kaynak araştırma ve editörlük gibi pozisyonlarda

Araştırma merkezlerinde dilin ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yapacak pozisyonlarda,

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kürtçe seçmeli dersleri için öğretmenlik,

Bireysel ya da kongre gibi toplu yerlerde tercümanlık,

Mahkemelerde ana dilde savunma yapmak isteyen kişiler için tercümanlık, gibi yerlerde kariyer imkânları bulunmaktadır.