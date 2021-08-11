Koyun Kaç Ayda Doğurur? Koyunların Ortalama Doğum Ayları Ve Hafta Süreleri..

Koyunlar aynı anda bir tane yavru da doğurabilir birden fazla da doğurabilir. Bu durum doğum süresini etkilemektedir.

Koyun Kaç Ayda Doğurur?

Koyunlar çiftleşme gerçekleştikten yaklaşık 5 ay sonra doğum yaparlar. Koyunlar da gebelik en fazla 150 gün sürmektedir. En az ise 135 gün sonrasında da doğum gerçekleşebilir.

Koyunlardaki gebelik ilk 3 ay fark edilemeyebilir çünkü koyunun karnı çok çıkmamıştır. 3 ay sonrasında koyunun karnında büyümeler başlar ve gebe olduğu anlaşılır. Koyunun gebeliği yaklaşık 21 hafta sürer ve bu süre içerisinde doğum yapar.