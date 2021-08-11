Koyun Kaç Ayda Doğurur? Koyunların Ortalama Doğum Ayları Ve Hafta Süreleri..
Memeliler doğar ve büyürler. Anne karnında iken gelişimlerinin bir bölümünü tamamlayan canlı doğduktan sonra da gelişimini devam ettirir. Her memelinin doğum süresi birbirinden farklıdır. Ek olarak her memelinin doğurduğu yavru sayısı da birbirinden farklıdır. İnsanlar anne karnında ortalama olarak 9 ay durur ve sonrasında dünyaya gelir. Fakat bu diğer canlılar için böyle değildir. Bu sürenin azalması da mümkündür artması da mümkündür. Koyun kaç ayda doğurur? Koyunların ortalama doğum ayları ve hafta süreleri nelerdir? Bir koyunun doğum süresini ve merak edilenleri sizler için derledik.
Koyunlar aynı anda bir tane yavru da doğurabilir birden fazla da doğurabilir. Bu durum doğum süresini etkilemektedir.
Koyun Kaç Ayda Doğurur?
Koyunlar çiftleşme gerçekleştikten yaklaşık 5 ay sonra doğum yaparlar. Koyunlar da gebelik en fazla 150 gün sürmektedir. En az ise 135 gün sonrasında da doğum gerçekleşebilir.
Koyunlardaki gebelik ilk 3 ay fark edilemeyebilir çünkü koyunun karnı çok çıkmamıştır. 3 ay sonrasında koyunun karnında büyümeler başlar ve gebe olduğu anlaşılır. Koyunun gebeliği yaklaşık 21 hafta sürer ve bu süre içerisinde doğum yapar.