KOSTÜ’ye yeni rektör

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Eski Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı (YÖKAK) 2018 yılında başladığı görevi 2022 yılında tamamladı. Aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olan Elmas, KOSTÜ Rektörü olarak görev yapacak.

PROF. DR. MUZAFFER ELMAS KİMDİR?

Prof. Dr. Elmas, 1956 yılında Giresun’da doğdu. 1980 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede, 1983 yılında yüksek lisans ve 1988 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1980 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’nde asistan olarak göreve başladı.1988 yılında İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yardımcı doçent, 1994 yılında doçent ve 2000 yılında profesör unvanını aldı. 2002 yılında başladığı rektör yardımcılığı görevinde “üniversitede stratejik planlama, kalite, eğitim öğretim ve yatırımlar” alanında çalışmalar yaptı. 2010 yılında aynı üniversiteye rektör olarak atandı. Bu süre içinde yükseköğretimde kalite, üniversitelerde kurumsal değerlendirme ve akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Üniversite Yönetim Sistemi kurulmasına öncülük etti. Bu sürede çalıştığı kurumda Türkiye Mükemmellik Ödülü, EFQM Excellence Award, Global Excellence Award ödül süreçlerini, EUA IEP ve YÖKAK’ın dış değerlendirme süreçlerini ve ulusal/uluslararası akreditasyon ajansları ile 50’ye yakın program akreditasyon süreçlerini yönetti. Ayrıca AFAD Deprem Danışma Kurul Üyesi, YÖK Mesleki Yeterlilikler Kurumu Üyesi, Üniversitelerarası Kurul Eğitim Komisyonu Başkanlığı yapan Prof. Elmas, 2017 yılında TÜBA Asli Üyesi seçildi.