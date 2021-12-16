Korece Günlük Kelimeler Ve Cümleler - Korece Kendini Tanıtma, Selamlama Ve Veda Cümleleri

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Korece dili dendiğinde dünya üzerinde yaşayan birçok insan korkmaktadır. Çünkü Korece zor bir dil olarak bilinmektedir. Aynı şekilde dünyadaki diğer ırklar da Türkçeyi zor bir dil olarak görmektedir. İnsanlar gerek meslek yaşamlarında gerekse eğitim hayatlarında Korece öğrenmek zorunda kalmaktadır.

Korece Günlük Kelimeler

Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler merhaba, nasılsın, teşekkür ederim, özür dilerim, seni seviyorum gibi hem selamlaşma hem de veda kelimeleridir.

Bunun yanında anne, baba, ağabey, abla gibi aile ve akraba terimlerini içeren kelimeler de günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. İşte Korece günlük olarak kullanılan kelimeler şöyle sıralanmaktadır; İlk sıra Türkçesi, ikinci sıra okunuşu ve üçüncü sırada yazılışı şeklinde sıralanmıştır.

Akşam, Conyok, 저녁

Öğle, Conşim, 점심

Gece, Pam, 밤

Sabah, Açim, 아침

Kahvaltı, Açim Şigsa, 아침식사

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Akşam Yemeği, Conyok Şigsa, 저녁식사

Öğle Yemeği, Comşim Şigsa, 점심식사

Bardak, Can, 잔

Park, Gongvon, 공원

Ayakkabı, Şinbal, 신발

Etek, Çima, 치마

Makyaj Malzemesi, Huacangpum, 화장품

Kore, Hanguk, 한국

Şirket, Hösa, 회사

Memur, Gongmuvon, 공무원

Patron, Sacang, 사장

Sekreter, Biso, 비서

Çalışmak, İlhada, 일하다

Okul, Haggyo, 학교

Okul Arkadaşı, Haggyo Çingu, 학교 친구

Sınav, Şihom, 시험

Öğretmen, Sonsengnim, 선생님

Anne, Omma, 엄마

Aile, Gacok, 가족

Baba, Appa, 아빠

Kız Kardeş, Yodongseng, 여동생

Kardeş, Dongseng, 동생

Dede, Haraboci, 할아버지

Büyük Anne, Halmoni, 할머니

Abla, Onni, 언니

Ağabey, Oppa, 오빠

Korece Günlük Cümleler

Korece günlük cümleler şöyle sıralanmaktadır;

Seni seviyorum: Sarang hamnida

Yarın görüşürüz: Neil bayo

Tatil için geldim: Hyugarıl vassımnida

Nakit ödeyeceğim: Hyongımıro nel goşimnida

Çok pahalı: Nomu bisayo

Seni bekleyeceğim: Nol kidarindago

Korece Kendini Tanıtma Cümleleri

Korece kendini tanıtma cümleleri şöyle sıralanmaktadır;

Benim adım Gözde: nae ileum-eun goejeude, 내 이름은 괴즈데

Ben Türkiyeliyim ve Türküm: naneun teokiin-igo naneun teokiin-ida, 나는 터키인이고 나는 터키인이다

Ben otuz yaşındayım: naneun 30 sal-iya, 나는 30 살이야

Evliyim ve bir çocuğum var: naneun gyeolhonhaessgo aiga issda, 나는 결혼했고 아이가 있다

Mesleğim ise yazarlık: je jig-eob-eun geulsseugiibnida., 제 직업은 글쓰기입니다.

Annem ve babam hayatta değil, eomma appaneun sal-aissji anh-a, 엄마 아빠는 살아있지 않아

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Hobilerim kitap okumak, film izlemek ve müzik dinlemektir: naui chwimineun chaeg-eul ilg-go, yeonghwaleul bogo, eum-ag-eul deudneun geos-ibnida, 나의 취미는 책을 읽고, 영화를 보고, 음악을 듣는 것입니다.

Korece Selamlama Cümleleri

Korece selamlama cümleleri şöyle sıralanmaktadır;

Merhaba: Annyeonghaseyo, 안녕하세요

İyi Geceler: Annyeonghi jumuseyo, 안녕히 주무세요

Tünaydın: Annyeonghaseyo, 안녕하세요

İyi Akşamlar: Annyeonghaseyo, 안녕하세

Günaydın: Joheun achimipnida, 좋은 아침입니다

Selam: Godeunghaggyo, 고등학교

Korece Veda Cümleleri

Korece veda cümleleri şöyle sıralanmaktadır;

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Kendine iyi bak: Momjosimhaseyo, 몸조심하세요

Görüşürüz: Tto bwayo, 또 봐요

Hoşçakal: Annyeong, 안녕

Güle güle: Annyeong, 안녕

Teşekkür ederim: Gamsa haeyo, 감사 해요

Korece veda ederken samimi olunan arkadaşlara annyeong diyerek veda edebilirsiniz. Bu veda cümlesinin anlamı güle güle veya hoşçakal demektir. Kelimenin okunuşu yukarıdaki gibiyken yazılışı ise 안녕 bu şekildedir. Samimi olunmayan fakat nazik olunması gereken yerlerde de bir yerden ayrılırken annyeonghi gyeseyo demeniz yeterli olacaktır. Bu cümlenin yazılışı 안녕히 계세요 bu şekildedir. Birini bir yere uğurlarken annyeonghi gaseyo diyerek veda edilir. Bu cümlenin yazılışı da 안녕히가세요 bu şekildedir.