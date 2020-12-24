Kontrolör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kontrolör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kontrolör farklı pek çok sektörde istihdam edilen bir meslektir. Fakat bu mesleği icra edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Kontrolör Nedir?

Kontrolör muhasebe departmanlarını denetlemek ve periyodik mali raporları hazırlamakta sorumlu olan kişilere denir. Şirketlerin veya firmaların büyüklüklerine göre bağlı olarak muhasebecileri, kredi, bordro ve vergi yöneticilerini ve farklı diğer pozisyonları denetleyebilmektedir.

Kontrolör Ne İş Yapar?

Kontrolör mesleğini icra eden kişiler bağlı oldukları görev ve kuruma göre farklı işleri ve görevleri bulunur. Kontrolörler finansal anlamda verileri toplayarak analiz eder. Mali durumları kontrol ederek denetçilere bu anlamda bilgiler verir.

Kontrolör Nasıl Olunur?

Kontrolör olmak için üniversite lisans derecesi ile mezun olmak gerekmektedir. Üniversitelerde bulunan İşletme, İktisat, Maliye ve Hukuk gibi bölümlerden lisans derecesi ile mezun olan kişiler firmalarda kontrolör departmanlarında çalışabilirler. Ayrıca firmalar faaliyet gösterdikleri sahaya bağlı olarak adaylarda farklı lisans programlarından mezuniyet kriteri de aramaktadır.

Kontrolör Olma Şartları Nelerdir?

Bilindiği üzere kontrolör olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olma şartı bulunur. Bunun dışında Kontrolörün belirli niteliklere de sahip olması gerekir. Aranan bu nitelikler şunlardır:

- Çoklu iş görevlerinde bulunabilmek

- Ekip yönetimi ve çalışmasını sağlamak

- Seyahat engelinin olmaması

- Yazılı ve sözlü olarak çok iyi derecede iletişim becerisine hakim olmak

- MS Office programlarına hakimiyetin bulunması

- Matematiksel zekanın bulunması ve analitik yönünün kuvvetli olması

- Öz disiplin sahibi olmak

- Tempolu iş ortamlarına ayak uydurmak

- Detaylı bir şekilde çalışabilmek

- Erkek adaylarında askeri yükümlülüklerini tamamlamak, tecil ettirmek veya muaf olmak

Kontrolörün Görevleri Nelerdir?

Kontrolör farklı pek çok sektörde istihdam edilebilmektedir. Hizmet verdikleri kurum ve kuruluşlara göre ise görev ve sorumlulukları farklı olmaktadır. Kontrolörlerin genel olarak görevleri ise şunlardır:

- Şirketlerde finansal verileri toplamak, analiz etmek ve konsolide etmek

- Denetimleri gerçekleştirip mali durumları izlemek

- Dış denetçilere gereken bilgileri vermek

- Kredi veya nakit yönetimi için iç kontrol ilke, politika ve prosedürleri geliştirmek

- Finansal kararlarda rehberlik etmek

- Bütçe ve tahminlerde bulunmak

- Harcamaları planlamak ve bütçe hedeflerine ulaşılmasını sağlamak

- Risk analizleri ve finansal raporları hazırlamak ve sunmak

- Şirketlerin faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uygun olabilmesini sağlamak

- Müşteriler ile birlikte kurumun veri gizliliğini korumak kontrolörlerin görev ve sorumluluklarındandır.

Kontrolör Maaşları Ne Kadar?

Kontrolör pozisyonunda çalışan kişilerin maaşları çalışma sürelerine ve kıdemlerine göre değişkenlik göstermektedir. Genel olarak yeni işe başlayan kontrolörlerin maaşları 2.500 ile 3.000 TL arasında değişmektedir. Bu maaşlar kişilerin pozisyon ve çalışma sürelerine göre değişir. Fakat Kontrolörler genel olarak 4.500 ile 5.000 TL arasında maaş alabilirler.

Kontrolör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Kontrolörler için iş imkanı oldukça fazladır. Kontrolör mesleği farklı pek çok sektörde yer alır. Ayrıca farklı sektörlerde hizmet veren pek çok kurumsal firmalarda da çalışma olanağına sahiplerdir. Kontrolörlerin genel olarak en çok çalıştıkları sektörler şunlardır:

- Hizmet sektörü

- Yapı Sektörü

- Finans ve Ekonomi Sektörü

- Otomotiv Sektörü

- Tarım ve Ziraat Sektörü