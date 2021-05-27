Kolonoskopi nedir ve ne işe yarar? Kolonoskopi nasıl ve niçin yapılır

Kolonoskopi genellikle bağırsakların için kullanılan endoskopik bir işlemdir. Buna göre bağırsakların iç yüzeyi kolonoskop denilen cihaz ile görüntülenir. Ayrıca gerektiğinde de şüpheli dokular çıkarıldıktan sonra laboratuvar ortamında incelenir. Bu ise endoskopik bir işlem olarak bilinir.

Kolonoskopi Nedir?

Sağlık sektöründe hastalıkların doğru tespit edilmesi için farklı görüntüleme yöntemleri kullanılır. Klonoskopi ise en fazla kullanılan görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ucunda ışık kaynağı ve optik görüntüleme cihazı bulunan kolonoskopi endoskopik bir işlemdir. Tüp şekli olan, uzun ve bükülebilir bu alet yardımı ile rektum ve kalın bağırsak incelenir. Bu şekildedoğru tanı ve tedavi yöntemi de belirlenmiş olur Kolonoskopi aracılığı ile görüntüleme yapılırken görülen polipler de çıkarılabilir. Bu yönü ile kolonoskopi hem görüntüleme cihazı hem de bir tür tedavi yöntemidir.

Kolonoskopi yapılırken ise bazı detaylara çok dikkat etmelidir. Özellikle sindirim sisteminin son kısmında yer alan kalın bağırsaktaki kanamalarda ve kolon kanseri oluşumu ile ilgili tedavi yöntemlerinde de kolonoskopi kullanılmaktadır.

Kolonoskopi genellikle ayakta tedavide kullanılır ve hastaneye yatış gerektirmez. Kolonoskopi cihazı ile makattan girilerek kalın bağırsak da ayrıntılı olarak incelenir. Kolonoskop cihazı 1 cm. çapında ve 60 cm. uzunluğunda esnek bir tüp şeklindedir. Kolonoskopi'den elde edilen görüntüler de bilgisayarda monitöre kaydedilir.

Kolonoskopi Ne İşe Yarar?

Çoğunlukla bir tür görüntüleme yöntemi olarak kullanılan kolonoskopi bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir. Özellikle gerektiğinde şüpheli dokuların çıkarılması için de kolonoskopi kullanılmalıdır. Endoskopik bir işlem olan kolonoskopi kalın bağırsakta ortaya çıkan kanamalara müdahale için de kullanılmaktadır. Kolonoskopi sayesinde özellikle kalın bağırsakta meydana gelen hastalıklar da kolay bir şekilde tespit edilebilir.

Kolonoskopi Nasıl ve Niçin Yapılır?

Günümüzde kolonoskopi çok sık kullanılmaktadır. Özellikle de bağırsaklarda oluşan hastalıkların tanı ve tedavisinde kolonoskopiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kolonoskopi yapılırken hastaya bazı sedatif ilaçlar verilmektedir. Bu ilaç sayesinde ise hasta ağrı ve acı da hissetmez. Özellikle 50 yaş üzerindeki kişiler mutlaka her 5 yılda bir kolonoskopi yaptırmalılar.

Makattan gelen taze kan olduğunda kolonoskopi yaptırılmalıdır. Ayrıca dışkıda gizli kan saptanması ve kolon divertükülleri varlığında kolonoskopiye ihtiyaç duyulur. Kronik inflamatuar bağırsak hastalıklarında, iltihaplı bağırsak hastalıklarında ve kan damarlarında bazı anormallikler görüldüğünde kolonoskopi yaptırılmalıdır. Özelikle hızlı kilo kaybı yaşayan kişiler ile şiddetli karın ağrısı durumunda kolonoskopi yapılması gerekir. Özellikle radyolojik görüntüleme sırasında şüpheli bir görünüm varlığı tespit edilir ise kolonoskopi yapılmalıdır.

Kronik ishal ya da kabızlık yaşayan kişilerde de kolonoskopi yapılmaktadır. Erken dönemli kanserli dokuların çıkarılmasında da kolonoskopi kullanılabilir. Ayrıca kalıcı ve geçici stent yerleştirilirken ve ya yabancı cisimler çıkarılırken de kolonoskopiye ihtiyaç duyulur.

Kolonoskopi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kolonoskopi yapıldıktan sonra bazı detaylara dikkat edilmelidir. Kolonoskopi yapıldıktan sonra hasta yaklaşık bir saat gözlem altında durmalıdır. Hastaların günlük rutin hayatlarına dönmeleri de bir günü bulabilir. Hasta da bu sürede şişkinlik hissedebilir. Özellikle hastaya kolonoskopi öncesinde karbondioksit gazı verildiği için hasta gaz sancısı hissedebilir.

Özellikle sışkılama sonrasında kan görülmesi durumunda da mutlaka bir hekime başvurulması gerekecektir. Hataya polip çıkarma ve ya biyopsi tarzında bir işlem yapıldığında kişi de doktorun verdiği diyete mutlaka uymalıdır. Bu süreçte kullanılan ilaçlar bir süre kısıtlanabilir.