Kökler toplamı nedir? Kökler toplamı formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
Beşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdiBeşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...#Yeni Malatyaspor
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Kökler toplamı nedir? Kökler toplamı formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

Kökler toplamı nedir Kökler toplamı formülü ve örnekleri ile konu anlatımı

Matematikte birçok konuyu incelemek için önce ikinci dereceden denklemler konusunu çalışmalıyız. Elbette bu konuyu öğrenmek için birçok bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Kökler toplamı nedir ve bulunur? Köklerin toplamı formülü bir denklemle nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Köklerin toplamına odaklanmaktadır. İkinci dereceden denklemleri ele alıyoruz. Ancak üçüncü dereceden denklemin köklerinin toplamı hakkında da bilgi veriyoruz. 

 Köklerin Toplamı ve Köklerin Toplama Formülü 

 Matematikte kök toplamı, denklemlerde sürekli görünen bir terimdir. Aynı zamanda köklerin çarpımı da her zaman rastladığımız ifadelerden biridir. Bilgili için bu basit kavramlar, cahiller için bir kabus haline gelir. O halde köklerin toplamı ve köklerin çarpımı ile ilgili tüm bilgileri bir kerede verelim. 2. ve 3. derece denklemler bağlamında incelenen bu kavramlar, matematiğin birçok alanında karşımıza çıkmaktadır. Şimdi köklerin toplamı ile ilgili durumlara birlikte bakalım. 

 Kökler Nedir? 

 Bir denklemin birden fazla çözümü olabilir. Denklemi karşılayan herhangi bir değer, denklemin karekökü olur. Bu değerlerin toplamına köklerin toplamı diyoruz. Denklem ikinci dereceden ise, iki kökü vardır. Üçüncü derecenin üç kökü vardır. Oğul. 4 derecelik denklemi sağlayan n tane değer vardır. Bu değerlerin toplamı köklerin toplamını verir. Genellikle denklem konusu içindeki 1., 2. ve 3. derece denklemlere odaklanırız. Denklemleri daha da basitleştirmeye ve çözmeye çalışıyoruz. Köklerin toplamını anlamak için bunu bir örnekle açıklayalım. 

Haberin Devamı

 x2 + 6x + 5 = 0 denklemini ele alalım. Denklem ikinci dereceden olduğu için denklemin kökleri yani 2 çözüm değeri vardır. Bir denklemin köklerini bulmak, denklemde belirtildiği gibi denklemi 0'a eşitleyen değeri bulmak anlamına gelir. Bunu yapmak için faktoring bilgisine ihtiyacımız var. 

 x2 + 6x + 5 = 0 = (x + 5) denklemini elde ederiz. (X + 1) çarpanlara ayırma bilgisini kullanarak. Burada bir çözüm için ürünlerden sadece birinin 0'a eşitlenmesi yeterlidir. Bu durumda x = -5 ve x = -1 olmak üzere iki çözümümüz var. -5 ve -1 değerleri bu denklemin çözüm kümesini oluşturur. Bu ifadeler aynı zamanda denklemin kökü olarak da karşımıza çıkmaktadır. Yani bu denklemin köklerinin toplamı -5 + -1 = -6'dır. Köklerin çarpımı -5, -1 = 5'tir. 

 Kökler Toplamı ve Kökler Çarpımı Nasıl Bulunur? 

Haberin Devamı

 Yukarıdaki örnekte, Surit çarpanlarına ayırmayı kullanarak çözdüğümüz denklemin köklerinin toplamını bulduk. Ancak denklem 2. dereceden bir denklem olduğu için tek tek kökler sorulmazsa köklerin toplamı formülünü kullanarak da toplamı bulabiliriz. Ayrıca bir kök ürün formülü vardır. 

  1. ve 3. dereceden denklemlerin köklerinin toplamı için formül: -b / a.
  2. derece denklem = ax2 + bx + c, Üçüncü dereceden denklem = ax3 + bx2 + cx + d olarak ifade edilir. 

 Köklerin toplamı formülü her iki denklem türü için de aynıdır. Bu anlamda çok şanslıyız. Kökleri üretmek için 2. derece denklemler için c / a ve 3. derece denklemler için -d / a kullanıyoruz.

 Şimdi yukarıdaki örneğimize bakalım. -6, a = 1, b = 6 ve c = 5 toplamını bulduğumuz denklemde. Örnekteki formülleri kullanarak köklerin toplamı = -6/1 = -6, köklerin çarpımı = 5/1 = 1. Gördüğünüz gibi, formülü çözmek kolaydır. 

Haberin Devamı

 Öyleyse, bir çözüm bulabilecekken ve kolayca bulabilecekken neden bir formül kullanıyoruz? Bu durumda, böyle bir soru ortaya çıkabilir. Bunun nedenleri var. İlk olarak, çarpanlara ayırma ve çözme, özellikle üçüncü dereceden denklemlerle zaman alıcı olabilir. Bu durumda, formülü bulmak daha kolay olacaktır. İkincisi, bazı denklemlerin çözümü yoktur. Başka bir deyişle, bir çözümü var, ancak karmaşık sayıların çözümleri var, gerçek sayılar değil. Bunları hesaplamak için diskriminant yöntemini (Δ) kullanmalıyız. Bu yöntemden ilgili konuda zaten bahsetmiştik. Bir daha burayı açmayacağız. 

 Kökler Toplamı ve Çarpımı 

 Kök toplama, çarpma gibi kavramlar doğrulandığında, bundan sonra denklemlerde daha başarılı olmamız bekleniyor. Bu konuyu bütünsel olarak anlamak için, çarpanlara ayırmaya, 2. ve 3. derece denklemlere ve ayrıca bir parabole bakmanız gerekir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk