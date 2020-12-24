Klinik Psikolog nedir, ne iş yapar Ve nasıl olunur? Klinik Psikolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Klinik psikolog bireylerin yaşamlarındaki duygusal ve davranışsal bozuklukları tanımlamak için çalışmalar yaparlar. Özellikle zihinsel sorunlar için de çeşitli seanslar düzenlenir.

Klinik Psikolog Nedir?

Klinik psikolog bireylerin yaşamlarında oluşan ve ruhlarında hasar bırakan bu durumları çözebilmek için çeşitli seanslar düzenlerler. Duygusal, zihinsel ve davranışsal bu bozukluklar çeşitli gözlemler ve görüşmeler ile birlikte analiz edilir. Ayrıca oluşan bu hastalıklara göre tedavi yöntemleri belirlenir. Klinik psikologlar her bir birey üzerinde ortaya çıkan davranışsal sorunları analiz ederek buna göre kişinin ihtiyaçlarına göre bir tedavi programı uygularlar.

Klinik Psikolog Ne İş Yapar?

Günümüzde hızlı yaşam koşulları kişilerde psikolojik, sosyal ve davranışsal sorunlar yaratabiliyor. Klinik psikologlar da bu davranışsal bozuklukları doğrudan gözlemleyebilmek için doğru yöntemleri kullanabiliyorlar. Ayrıca klinik psikologlar danışanların ihtiyaçlarını ve davranışlarını da değerlendiriyorlar. Klinik psikologlar kişileri doğrudan gözlemledikleri gibi psikometrik test ve mülakatlar da yapıyorlar. Buna göre hastalara doğru tanı ve tedaviyi uyguluyorlar.

Klinik Psikolog Nasıl Olunur?

Klinik psikolog olmak için belli başlı eğitimlerin alınması gerekir. Buna göre klinik psikolog olmak isteyen kişiler üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren Psikoloji bölümünde eğitim görürler. Buradan lisans seviyesinde mezun olan kişiler Klinik psikoloji alanında yüksek lisans da yapabilirler. Bu eğitimin ardından stajlarını da tamamlayan klinik psikologlar işe başlarlar.

Klinik Psikolog Olma Şartları Nelerdir?

Klinik psikolog olmak için bazı şartlar bulunur. Buna göre klinik psikologların kişi merkezli bir empati yeteneklerinin olması gerekir. Klinik psikologlar çeşitli duygusal durumlar karşısında oldukça dirençli bir şekilde durmalılar. Akademik psikoloji bilgisine sahip olan klinik psikologlar klinik problemleri de çözebilme becerisine sahip olabilmeliler. Aynı zamanda klinik psikologlar eleştirel ve analitik olmalıdır. Klinik psikologların çok iyi seviyede iletişim kabiliyetine sahip olmaları gerekir. Öz motivasyonu olan klinik psikologlar bağımsız bir şekilde çalışmalılar.

Klinik Psikoloğun Görevleri Nelerdir?

Klinik psikologların önemli görev ve sorumlulukları bulunur. Klinik psikologlar danışanların mahrem bilgilerini gizli tutarlar. Uygulamalı araştırmalar yapan klinik psikologlar gerekli gördüklerinde danışanlarını diğer uzmanlara yönlendirirler. Bunun yanı sıra klinik psikologlar doktor, hemşire, sosyal hizmetler uzmanı ve psikiyatristler ile disiplinli bir ekibin içerisinde çalışırlar. Danışanlara düzenli seanslar düzenleyen klinik psikologlar bireylerde meydana gelen değişimleri doğru şekilde analiz ederler. Ayrıca psikoterapi, oyun terapisi ve stres azaltma tedavisi de uygulayabilirler. Bu şekilde tedavi planlarını oluşturarak mevcut süreçlerin takibini yaparlar.

Klinik Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Klinik psikologların maaşları hem iş tecrübelerine hem de çalıştıkları yere göre değişiklik göstermektedir. Klinik psikologlar işe ilk başladıkları yıllarda 2 bin 400 lira maaş alırlar. Bunun yanı sıra işinde tecrübeli ve belli bir hedefe varan klinik psikologların ortalama maaşı ise 4 bin lira olarak belirlenir. Klinik psikologlar uzum yıllar deneyim kazandıkları takdirde ise en yüksek maaş 5 bin 900 lira olabilir. Klinik psikologların maaşları gösterdikleri performansa göre belirlenir.

Klinik Psikolog İçin İş İmkanları Nelerdir?

Klinik psikologlar için oldukça geniş iş olanakları bulunur. Özellikle üniversiteden mezun olan klinik psikologlar bir firmada ve ya sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. İlerleyen süreçlerde tecrübe kazandıkları zaman ise kendi ofislerini açabilirler. Klinik psikologlara gelen hastalar da böylece onların bulundukları sağlık merkezlerine gelerek orada seanslara katılabilirler.