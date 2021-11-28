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Kısırlık nedir, neden olur? Erkeklerde ve kadınlarda neden kısırlık oluşur?

Kısırlık nedir, neden olur Erkeklerde ve kadınlarda neden kısırlık oluşur

Halk dilinde kısırlık olarak adlandırılan bir hastalık olan infertilite, çiftlerin korunmasız ve düzenli bir şekilde ilişkiye girmesine rağmen çocuk sahibi olamaması olarak tanımlanabilir. Bu durum kadın ya da erkeğe bağlı olarak gelişebilir. Sadece kadın ve erkeğe değil her iki tarafa bağlı olarak da meydana gelebilir. Kadınlarda 35 yaş üstü olan kesimde korunmasız bir ilişkiye girme durumu olduğu halde hamilelik meydana gelmiyorsa tedaviye daha erken sürede başlanma ihtimali vardır. Bu durum kadında olabildiği gibi erkekten kaynaklı da olabilir. Nedeni ise pek çok farklı duruma bağlıdır. Peki, kısırlık nedir? Erkeklerde ya da kadınlarda kısırlık neden olur? Kısırlığın nedenleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Kısırlık, en kısa tanımı ile çocuk sahibi olmak isteyen, korunmasız bir ilişki yaşayan çiftlerin çocuk sahibi olamaması, kadının gebe kalamaması durumu olarak tanımlanabilir. Bazı nedenlere bağlı olarak kısırlık meydana gelebilmektedir.

 Kısırlık Nedir?

 Kısırlık belirli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilen bir rahatsızlık durumu olarak bilinir. Özellikle kadında ve erkekte yaş ilerledikçe görülme sıklığı da artmıştır. Kısırlık üreme sistemi ile doğrudan ilgili olan bir hastalık çeşidi olarak bilinir. 100 çiftten yaklaşık 15 kadarında kısırlık görülebilmektedir. Üreme sisteminin vücutta yer alan üreme işini yerine getirmesini engelleyen bir hastalık olarak da tanımlanabilir. Pek çok faktörün birleşmesiyle birlikte de gelişme gösterebilir. Tedavi yöntemleri ve bu durumu geçirmek için yapılan bazı işlemler bulunmaktadır. Bu tedaviler ve önemler bebek sahibi olma ihtimalini arttıran noktalar olarak bilinir.

 Erkeklerde ve Kadınlarda Kısırlık Neden Oluşur?

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 Kısırlık pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Kadınlarda yaş ilerledikçe çocuk doğurma yani üretkenliğin azalması ile birlikte kısırlık durumu görülebilir. Erkeklerde ise bu durum aynı değildir. Yaş ile ilgili bir durum olmayıp çeşitli nedenlere bağlı olarak erkeklerde gelişme gösterebilmektedir. Erkeklerde kısırlığa neden olan pek çok durum tespit edilmiştir. Bazıları genetik yapı ile ilgili olsa da bazıları psikolojik ya da fiziksel olabilmektedir. Genel yaşam tarzı da kısırlığı etkileyebilen bir durumdur. Bunun yanı sıra erkeklerde kısırlık oluşmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir:

  1. Genetik hastalıkların olması,
  2. Şeker hastalığı,
  3. Enfeksiyon,
  4. Kanal tıkanıklığı olması,
  5. Spermin yapısal problemi olması,
  6. Sperm sayısında ve sperm hareketinde azalma olması
  7. Geçirilmiş olan bir kanser tedavisi,
  8. Doğumdan sonra ya da doğumda inmeyen testis,
  9. Spermin dışarı çıkamaması,
  10. Çocukluk çağında geçirilmiş olan hastalıklar,
  11. Stres altında olmak,
  12. Testesteron eksikliği olması,
  13. Aşırı alkol ya da sigara tüketme,
  14. Sertleşme ya da erken boşalma gibi cinsel fonksiyon bozukluğu yaşamak,
  15. Testise giden damarın genişlemeye uğraması olarak sıralanabilir.

 Kısırlık Neden Olur?

 Kısırlık kadında olabildiği gibi erkekte de gelişme gösteren bir rahatsızlıktır. Kadına ya da erkeğe ait olabilir. Gebeliğin olması için kaliteli sperm, kadınların sağlıklı yumurtaları olması, spermin yumurtayı döllemesi, rahimde yumurtanın tutunması, yeterli embriyo sayısı gibi durumlar gerekmektedir. Bu durumlar olmadığı zaman gebelik de mümkün değildir. Kısırlık farklı nedenlere bağlı olabilmesinin yanı sıra yapılan araştırmalarda kısırlığa neden olan net bir durum tespit edilememiştir. Kadınlar yaş ilerlemesi sonucunda doğurganlıklarının azalması ile birlikte kısırlık meydana gelebilir. 23 ila 35 yaşlarına kadar bu durum çok fazla görülmese de 38 ve üstü kadınlarda net bir şekilde görülmüştür. 40 ve üstü yaşa sahip olan kadınlarda ise çocuk olma ihtimali çok düşüktür.

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