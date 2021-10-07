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Kiraz Kuşları Nedir Ve Türleri Nelerdir? Kiraz Tuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

#Kiraz Kuşları#Kiraz Kuşu
Kiraz Kuşları Nedir Ve Türleri Nelerdir Kiraz Tuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Özellikle ötücü kuşların olması ile beraber dikkatleri üzerine toplayan kuş türleri arasında kiraz kuşu gelmektedir. Diğer bir ismi üzerinden bayağı kiraz kuşu olarak da bilinen bu kuş türleri, pek çok kişi tarafından da merak ediliyor. Peki, kiraz kuşları nedir ve türleri nelerdir? Kiraz kuşu özellikleri hakkında tüm detayları derledik.

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 Birçok farklı sesi çıkarma özelliğine sahip olan en ötücü kuş türleri arasında kiraz kuşları gelmektedir. Ormanlık alanlarda yaşayan ve sevilen bir kuş olması ile beraber, değişik türleri de bulunur. Ayrıca dünyanın birçok farklı bölgesinde olan ortak kuş türleri arasında gelmektedir.

 Kiraz Kuşları Nedir?

 Kirazkuşugiller familyasına ait olan Kiraz kuşları, ötücü kuş cinsleri içerisinde gelen bir türdür. Günümüzde bazı uzmanlar tarafından ise ispinozgiller familyasında yer alan bir kuştur olarak da öne çıkar. Aynı zamanda bayağı çinte, çint ya da ortolan gibi değişik isimler üzerinden de bilindiğini söylemek gerekir. Genelde üzerindeki renk ve desenler ile değişkenlik gösteren Kiraz kuşları, bu doğrultuda değişik türlere sahip olan kuşlar içerisinde geliyor. Günümüzde hala araştırması devam eden ve ilgi çeken önemli kuş türlerinden biridir.

 Kiraz Kuşları Türleri Nelerdir?

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 Yaşam koşulları ile beraber aynı zamanda renk ve boyutları üzerinden günümüzde birçok değişik kiraz kuş türü bulunmaktadır. Aynı zamanda ötüşleri ile farklılık yaratan dünya çapında değişik noktalarda yaşamını sürdüren kiraz kuşları yer alıyor.

 - Sarı Kiraz kuşu

 - Tarla Kiraz kuşu

 - Bayağı Kiraz kuşu

 - Bataklık Kiraz kuşu

 - Bahçe Kiraz kuşu

 - Karabaşlı Kiraz kuşu

 - Kızılbaşlı Kiraz kuşu

 - Küçük Kiraz kuşu

 - Kuşaklı Kiraz kuşu

 - Ak Kaşlı Kiraz kuşu

 - Kaya Kiraz kuşu

 - Çayır çintesi

 Bu şekilde daha birçok farklı türü ile beraber günümüze kiraz kuşları oldukça geniş bir alana yayılmaktadır. Fevri ve hızlı hareket eden, küçük yapılı ve özellikte ötücü bir kuş olarak ön plana çıkmaktadır.

 Kiraz Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

 Her ne kadar birçok farklı türlü olsa bile, genel anlamda ortak şekilde kiraz kuşlarının belli başlı bazı özellikleri bulunmaktadır.

 - Erkek kiraz kuşları beyaz bir taç ile beraber yanaklara sahiptir.

 - Göğüs ve boyunları kestane rengi olmasının yanında, sırt kısımları kahverengidir.

 - Dişiler daha soluk renklidir ve alt kısımları çizgilidir.

 - Üreme zamanları dışında bu kuşların bütün tüyleri sarı renklidir.

 - Birçok farklı ses tonu çıkarması ile beraber ötücü kuş çeşitleri arasında yer alır.

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 - Değişik renkler ve boyutlar ile beraber yaşam koşulları kapsamında oldukça fazla alt türü bulunur.

 - Boyları genelde 15 ile 17 cm arasında değişkenlik gösterir.

 Bu şekilde genel özellikleri ile beraber Kiraz kuşları ön plana çıkıyor. Özellikle harika ötüşleri ile ormanlık alanlarda yaşayan özel kuş türleri içerisinde bulunduğunu ifade etmek mümkün. Günümüzde sevilen ve değer gören nadide kuşlar arasında bulunmaktadır.

 Kiraz Kuşu Yetiştirilir mi?

 En çok merak edilen konular içerisinde kiraz kuşunun yetiştirilip yetiştirilmediği geliyor. Yani diğer bir ifade ile evde olarak bakılıp bakılmadığı öne çıkmaktadır. Bu bağlamda Kiraz kuşu genelde yabani bir hayat tarzı sürdüren kuş türleri içerisinde yer almaktadır. Tabii yaşam alanları değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda sık ormanlık alanları ile beraber, aynı zamanda insanların ikamet ettiği şehir alanlarında da yaygın görülmektedir. Ancak evcil olarak günümüzde pek bakılmayan kuş türleri arasında gelmektedir. Yine de isteğe bağlı olarak kiraz kuşları farklı türleri üzerinden ele alınabilir ve evcil olarak bakılabilir. Ancak daha çok özgür bir yapıya sahip olan kuş türleri içerisinde gelmektedir.

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