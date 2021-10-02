Kezzap (Hno3) nedir, asit mi baz mı ve kuvvetli asit midir? Kezzap kullanım alanları

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HNO3 yani kezzap kimyasal içerikli bir maddedir. Bu maddenin kimyasal ismi ise nitrik asit olarak bilinir. Ancak halk arasında kezzap ismi ile bilinir. Kullanıldığı alanlar ve sektörler değişiklik göstermektedir.

Kezzap (HNO3) Nedir, Asit mi Baz mı ve Kuvvetli Asit midir?



HNO3 bileşiğinin bilimsel ismi nitrik asit şeklindedir. Ancak bu kimyasal madde halk arasında kezzap olarak bilinmektedir. Bu madde asidik özellik göstermektedir. Güçlü ve aşındırıcı bir yapısı bulunur. İnorganik bir maddedir.



HNO3 bileşiği pek çok metalin çözünmesine sebep olabilmektedir. Bu bileşiğin molekül ağırlığı 63.02 g/mol şeklindedir. Yoğunluk farklarına göre HNO3 değişik isimler ile anılmaktadır.



Saf nitrik asit; renksiz bir görünüme sahiptir. Diğer bir adı ise mutlak nitrik asittir. %95'den daha fazla nitrik asit çözeltileri beyaz dumanlı nitrik asit ismi ile bilinir. %68'den daha yoğun olan nitrik asit çözeltileri kezzap ismi ile de bilinir. Ticari olarak satılan nitrik asit çeşididir. %86'dan daha yoğun olan nitrik asit çözeltileri kırmızı dumanlı nitrik asit ismi ile de bilinmektedir.



Kezzap Kullanım Alanları Nelerdir?



Nitrik asit çoğunlukla başka bir maddenin üretiminde yardımcı madde olarak kullanılmaktadır. Başlıca kullanım alanları;



Patlayıcı madde üretimi



Gübre üretimi



Su arıtım tesisleri



Metal imalat tesisleri



Boya sanayi



PH dengeleme



Nitrik asit oldukça tehlikeli bir maddedir. Bu nedenle kullanılırken çok dikkatli olunması gerekmektedir. Bu madde asidik bir maddedir. Bu nedenle oldukça kuvvetlidir. Halk arasında çoğunlukla kezzap ismi ile de bilinmektedir.