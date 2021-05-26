Kelime (Sözcük) Nedir? Kelime Neye Denir? Kelimenin Tanımı

Kelime ile oluşturulmuş birçok söz grubu ve tamlama var. Bunlardan bazıları: ''Kelime-i Tevhid:'' Allah'ın birliğine iman etmek. ''Kelime Oyunu'' Genellikle manzum eserlerinde ses ve söz oyunlarına dayalı söz sanatı. ''Kelimesi Kelimesine'' Bir şeyi olduğu gibi, tam tamına anlatmak.

Kelime (Sözcük) Nedir?

Tek başına kullanıldığında bir anlamı olan tüm seslere ve söz gruplarına kelime denir.

Kelime Neye Denir?

Cümle kurmamıza ve birbirimizle iletişime geçmemize yarayan sesler, kelime ya da sözcük olarak tanımlanır. Kelimeler yapılarına ve seslerine göre birçok türe ayrılır.

1- Özel isimler:

Ahmet, Selin, Yeşim, Mithat gibi kelimeler birer özel isimdir ve cümlenin neresinde kullanılırsa kullanılsın ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

2- Cins isimler:

Süpürge, halı, sehpa ve koltuk gibi nesneleri tanımlamak için kullandığımız kelimeler ise cins isim olarak tanımlanır.

3- Tekil ve Çoğul Kelimeler:

Yazı tahtası, masa ve kalem gibi kelimeler tekildir.

Kurabiyeler, yelekler ve arabalar gibi çokluk bildiren kelimeler ise çoğul isimlere örnek gösterilebilir.

4- Sıfatlar:

Kelimeler sadece yapılarına göre değil cümle içerisindeki görevlerine göre de sınıflandırılır. Bir ismin sayısını, miktarını, rengini ve biçimini niteleyen tüm kelimeler sıfattır.

Kırmızı araba

Yamuk çanta

Kısa boylu

Gürültülü ortam

Yeşil kutu

5- Birleşik kelimeler:

Anlamca birbirinden farklı iki kelimenin bitişik yazılmasıyla oluşan yeni kelimelere birleşik kelimeler denir.

Yavruağzı

Samanyolu

Ateşböceği

Anıtkabir

Tekirdağ

6- Zamirler:

Cümle içerisinde insan isimlerinin yerine kullanılan kelimeler ise zamirdir.

Bunu ''ben'' değil ''O'' yaptı.

Dün akşam ''beni'' arayan ''sen'' değil miydin?

Yarın sinemaya ''onlarla'' birlikte gideceğiz.

Bunun dışında bağlaçlar, edatlar, belirtili nesneler ve tümleçler de birer kelimedir.

Kelimenin Tanımı

En küçük birimi harf olan tüm ses topluluklarına kelime denir.