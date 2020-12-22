Kasiyer nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Kasiyer olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Kasiyer olarak görev yapan kişiler hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz veya siz de kasiyer olmayı düşünüyorsanız yazımızda bulunan bilgileri inceleyebilirsiniz. Kasiyer olmak isteyen kişiler ilk olarak bu meslek ile ilgili ve gereklilikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

Kasiyer Nedir?

Kasiyer olarak çalışan kişiler, alışveriş yapılan yerlerde kasalarda durur. Almış olduğunuz ürünlerin barkodunu okutarak sizden gerekli olan ücreti alıp, fatura veren kişiler kasiyerdir. Aynı zamanda kasaların açılış ve kapanış işlemlerini de gerçekleştiren kişiler kasiyerlerdir. Kasiyer olarak görev yapmakta olan kişiler sadece bir mal satma işlemi yapmaz. Bunun yanında hizmet satma işlemlerini de gerçekleştirir. Siz de kasiyer olmak isterseniz eğer bu bilgiler ışığında kararınızı verebilirsiniz.

Kasiyer Ne İş Yapar?

Kasiyer olarak çalışmak isterseniz eğer ilk olarak yapılacak olan işler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir. Alışveriş yapılacak olan tüm mekanlarda kasalar da ürünlerin satış işlemlerini gerçekleştiren ve hizmet sektöründe biletlerin satılması işlemlerini gerçekleştirir. Sattığı ürünler veya hizmetler ile ilgili olarak da fiş veya faturaları yine kasiyer düzenler.

Kasiyer Nasıl Olunur?

Siz de eğer kasiyer olarak çalışmayı düşünüyor iseniz nasıl kasiyer olacağınızı bilmeniz gerekir. Kasiyer olmak için sahip olmanız gereken bazı özellikler bulunmaktadır. İyi bir temel matematik bilgisine sahip olmanız, kasiyer olarak çalışabilmeniz için oldukça önemlidir. Aynı zamanda insanlarla iletişim kurma konusunda da yetenekli olmanız gerekir.

Kasiyer olmak için herhangi bir ön lisans ve lisans programı mevcut değildir. Halk eğitim merkezlerinde verilecek olan sertifika programlarına kayıt olarak kasiyer olmak için gerekli olan eğitimleri alabilirsiniz.

Kasiyer Olma Şartları Nelerdir?

Kasiyer olmak için herhangi bir ön lisans veya lisans mezunu olmanıza gerek yoktur. Ancak kasiyer olarak iş bulabilmek için çoğu işveren lise mezunu olma şartı aramaktadır. Ayrıca kasiyer olarak çalışmak isterseniz temel matematik konusunda da yeterli bir bilginiz olmalıdır. Bunun yanında analitik düşünme becerisine sahip olan kişiler için oldukça uygun bir meslektir. Kasiyer olarak görev yapabilmek için aynı zamanda pos makinesi kullanabilmek de aranan şartlar arasında bulunmaktadır.

Kasiyerin Görevleri Nelerdir?

Kasiyer çalıştığı yerlerde ki müşterilerin kasa ile ilgili tüm işlemlerini halledebilmesi için görev yapan çalışandır. Kasanın açma ve kapama işlemlerini yapar. Müşterilere doğru bir şekilde para üstü vermek ve müşterilerden de para üstünü almak için oldukça dikkatli olmalıdır. Gün sonunda kasadan açık veya fazla para çıkmaması için dikkatli davranmalıdır. Aynı zamanda da yazar kasayı ve pos makinelerini de aktif bir şekilde kullanmak da kasiyerin yapması gereken görevler arasında bulunmaktadır.

Kasiyer Maaşları Ne Kadar?

Tüm mesleklerde olduğu gibi kasiyerler içinde çalıştıkları süreye ve çalıştıkları yere alacakları maaş miktarları da farklılık gösterebilir. En düşük kasiyer maaşı 2300 lira, ortalama bir kasiyer maaşı 2500 lira ve en yüksek kasiyer maaşı da 2650 lira olarak gözlenmektedir.

Kasiyer İçin İş İmkanları Nelerdir?

Kasiyer olarak çalışmayı düşünen kişiler hizmet sektöründe faaliyet göstermekte olan ve alışveriş yapılan her türlü yerde çalışma imkanına sahiptir. Marketlerde, alışveriş merkezlerinde ve benzeri her türlü alanda çalışabilirler.