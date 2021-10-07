Karabatak Kuşu Nedir, Neyle Beslenir Ve Eti Yenir Mi? Karabatak Özellikleri

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Bilindiği gibi doğada avcılık söz konusudur. Avlanan bazı hayvanların eti yenebilmekte ve beslenme ürünü olarak yer alabilmektedir. Balık, dana gibi hayvanların etinin yenebildiği gibi bazı kuş türlerinin de eti yenmektedir. Kuş ve türlerine meraklı insanlar kara batak kuşunun ismini mutlaka bir kategoride duymuştur.

Kara Batak Kuşu Nedir?

Deniz kıyısı, göl ve ırmak kenarlarında bulunan ismini ise siyah renginde alan kuş türüne kara batak kuşu denmektedir.

Kara batak kuşunun isminde yer alan batak kelimesi ise bu kuşun suya daldığını bizlere göstermektedir. Bunun nedeni ise kara batak kuşunun sudaki diğer canlılardan beslendiğidir. Beslenme ürününü elde edebilmek amacıyla kara batak kuşu suya dalmaktadır. Büyük ve siyah renkte bir kuş olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu kuş yüzeyde de bulunabilmektedir.

Kara Batak Kuşu Neyle Beslenir?

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Yukarıdaki başlıkta da belirtildiği gibi kara batak kuşu deniz, ırmak, göl gibi su bulunan alanların içine dalmaktadır. Bunun amacının da beslenme olduğunu bildirdik. Merak edilen konu ise kara batak kuşu suya dalarak ne avlamaktadır. Kara batak kuşu suya dalarak balık avlamakta, bazı balıkları yakalamakta ve ardından da yüzeye çıkarak bu balıkları tüketmektedir.

Kara batak kuşu suyun içinde aslında balıktan çok daha hızlı hareket edebilmektedir. Kara batak kuşu hemen hemen balık seçiminde bulunmadan her tür balığı yiyebilmektedir. Öncelikle ak balık, levrek, sazan, Çin sazanı kara batak kuşunun en sevdiği ve avladığı balık türleri arasındadır. Kara batak kuşunun günde 7 kiloya kadar balık yiyebildiği unutulmaması gereken bir bilgidir.

Kara batak kuşu göl, ada gibi yerlerde suyun yer aldığı bölgelerde bulunan ağaçların üzerine yuva yapmaktadır.

Kara Batak Kuşunun Eti Yenir mi?

Kuş türleri arasında eti yenebilen ve oldukça da lezzetli olan bazı kuş çeşitleri yer almaktadır. Bıldırcın kuşu buna bir örnektir. Kara batak kuşu ise bir av hayvanıdır ve etinin lezzetli olduğu da söylenemez. Bu yüzden kara batak kuşunun eti yenmemektedir.

Kara Batak Kuşunun Özellikleri Nelerdir?

Her hayvanın türü ne olursa olsun karakteristik, fiziksel ve psikolojik özellikleri tıpkı insanlarda olduğu gibi yer almaktadır.

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Kara batak kuşunun fiziksel özellikleri arasında siyah renkte oluşu, 77 ve 94 cm arasında bir büyüklüğünün oluşu, 121 ve 144 cm arasında kanat açıklığına sahip oluşu, büyük kuyruğunun oluşu ve sarı boğaz yamasının bulunması sayılabilmektedir.

Phalacrocorax carbo ismi ise kara batak kuşunun bilimsel adıdır. Soyu artan bir kuş olan kara batak kuşunun korunma durumu ise asgari düzeyde endişe durumundadır.

Kara batak kuşunun kütlesi 2,6 ile 3,7 kg olabilmektedir. Uzunluğu ise 84 ve 90 cm arasında denilebilmektedir.

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Kara batak kuşunun 30 adet kadar türü bulunmaktadır. Perde ayaklı olan kara batak kuşunun en belirgin karakteristik özelliği ise dalıcı ve avcı bir kuş olmasıdır. Aynı zamanda siyah tüylü, uzun gagalı ve uzun boyunlu olarak görülmektedir.

Kara batak kuşunun psikolojik durumu arasında inatçı oluşu, savaşçı ve avcı oluşu yatmaktadır. Aynı zamanda kara batak kuşu insanlardan fazlasıyla uzak durmaktadır. Bir su kuşu olan ve balık avlayan kara batak kuşunun davranışlarından gözlemlenen bir diğer özeliği ise ailesine olan bağlılığıdır.