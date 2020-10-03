Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu kimin eseridir? Tablonun bir anlamı ve hikayesi var mıdır?

Tablo 1906 yılında 223 x 117 cm boyutlarında çizilmiştir. Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu Londra'da gerçekleştirilen Bonham müzayedesinde rekor fiyata satıldı.

Kaplumbağa Terbiyecisi Tablosu Kimin Eseridir?

Kaplumbağa terbiyecisi tablosu Osman Hamdi Bey'in ustalık eserlerinden biridir. Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ressamlığın dışında arkeolog ve müzecidir. Aynı zamanda Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. Hayatı boyunca 100'den fazla tablo çizen Osman Hamdi Bey, 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul, Kuruçeşme'de vefat etti.

Osman Hamdi Bey'in diğer önemli tabloları şu şekilde sıralanabilir:

1- Mimozalı Kadın:

Ressam Mimozalı Kadın tablosunda eşi Naile Hanımı resmetmiştir. 1906 yılında çizilen resim, Osman Hamdi Bey'in en bilinen tablolarından bir diğeridir.

2- Haremde:

Osman Hamdi Bey'in resimlerinin en büyük özelliği hayal gücüne dayalı olmasıdır. Hareme bir başkasının girmesi kesinlikle yasak olduğu için bu tabloyu tamamen düş gücüne dayanarak çizmiştir. Haremde tablosunda 4 kadın yer alır. Bu kadınlar üçü otururken biri ayakta resmedilmiştir. Özellikle dekor ve giysilerdeki ayrıntılar Osman Hamdi Bey'in ne kadar detaycı bir ressam olduğunu gözler önüne serer.

3- İstanbul Hanımefendisi:

Figüratif resim çalışmalarından biridir. 1881 yılında tamamlanan tabloda siyah elbiseli bir kadın, Osmanlı saray halısının üstünde yer alır. Arka planda ise Van Gogh sarısı olarak tanımlanan renk kullanılmıştır.

4- Gezintide Kadınlar:

Osman Hamdi Bey'in en sevilen tablolarından biridir. 8 kadın ve 1 kız çocuğunun resmedildiği tablonun arka planında Osmanlı çarşısının bir kısmı görülür. Kadınlardan 6 tanesi şemsiyelidir. Tablo 1887 yılında tamamlanmış ve döneminin en başarılı resimlerinden biri kabul edilmiştir.

5- Leylak Toplayan Kız:

Bu tablo genellikle ''Vazo Yerleştiren Kız'' tablosu ile birlikte anılır. Osman Hamdi Bey birçok tablosunda olduğu gibi bu tabloda da renkler çok yoğun kullanılmıştır.

Tablonun Bir Anlamı ve Hikayesi var mı?

Kaplumbağa Terbiyecisi Türk resim tarihinin ''ilk Sürrealist Tablosu'' olarak tanımlanmaktadır. Gerçekte kaplumbağa terbiyeciliği diye bir meslek yoktur. En yaygın yorumlardan biri resimdeki kaplumbağaların Türk toplumunu temsil ettiği yönündedir. Elinde ney olan derviş yorgun bir yüz ifadesine sahiptir. Bu da toplumun eğitilmesinin imkansız olduğu şeklinde yorumlanır.