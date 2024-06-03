Kampüsteki kuru dereye odaklandılar

Haberin Devamı

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri küresel meselelere dair eleştirel bakışını, duyarlık ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefleyen Yaklaş 2030 Programı kapsamında, kampüsteki kuru dereye odaklandı. Farklı bölümlerde, ders ve atölyelerde üretilen projelerle tatlısu kaynaklarının güncel durumuna, geleceğine ve yeniden yabanlaştırma imkânlarına disiplinler ötesi bir bakışla yaklaşıldı.

