Kampüsteki kuru dereye odaklandılar

Özyeğin Üniversitesi öğrencileri küresel meselelere dair eleştirel bakışını, duyarlık ve sorumluluk bilincini geliştirmeyi hedefleyen Yaklaş 2030 Programı kapsamında, kampüsteki kuru dereye odaklandı. Farklı bölümlerde, ders ve atölyelerde üretilen projelerle tatlısu kaynaklarının güncel durumuna, geleceğine ve yeniden yabanlaştırma imkânlarına disiplinler ötesi bir bakışla yaklaşıldı.BİR DERENİN KENARINDA SERGİSİ
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Yasemin Yıldırım yürütücülüğündeki stüdyo dersi kapsamında öğrenciler, tatlısu kaynaklarının önemine dair mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak için sanatın ve tasarımın gücünden faydalandı. Kampüs deresinin güzergahını takip eden öğrenciler, dere için yaratıcı iletişim projeleri geliştirdi. “Codlective” adıyla kolektif bir çalışma süreci yürüten 12 öğrencinin her bir projesi, üniversitenin laboratuvarlarında yine öğrenciler tarafından üretildi. Stüdyo dersinden doğan yaratıcı çalışmalar, dere güzergâhı boyunca belirlenen noktalara yerleştirildi. Bu kapsamdaki tüm üretimleri içeren “Bir Derenin Kenarında” sergisinde 14 Ekim’e kadar sergilenecek. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk
, “Öğrencilerimiz sürdürülebilirliği yalnızca veriler ve teorik bilgiler aracılığıyla öğrenmekle kalmıyor, harekete geçerek bizleri de eyleme davet ediyorlar. Bu projeyi Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından 1973’ten bu yana her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü
gibi anlamlı bir günde kamuoyuyla paylaşabildiğimiz için mutluluk duyuyorum” dedi.