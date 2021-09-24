Kaktüs Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Kaküst Çiçeği Hızlı Büyümesi İçin Ne Yapılmalı?

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Kaktüs Türleri ve İsimleri Nelerdir?

Kaktüs türleri arasında bazı türler çok yaygın bir şekilde bilinmektedir. Yüzlerce kaktüs türü bulunduğu in hepsini paylaşmak mümkün değildir. En yaygın kaktüs türlerini bilerek bu konu hakkında detaylı bilgiler edinmiş olabilirsiniz.

Acanthocalycium

Etli bir kaktüs türüdür. Kurak bölgeleri daha çok sever. Kırmızı, turuncu ve altın sarısı renklerinde çiçekleri bulunmaktadır. Güneşli veya gölgeli alanlarda kolayca bakılabilir.

Ariocarpus Confusus

Kaktüs ve sukulent karışımı olan bu bitki pembe ve beyaz renklerde çiçek açmaktadır. Güneşi ise oldukça çok sevmektedir. Aşırı sulanmayı sevmez.

Opuntia Microdasys Albata Tavşan Kulağı Kaktüs

Çok şirin bir görüntüsü olan bu kaktüs tavşan kulağına benzemektedir. Yuavan bir gelişimi olan bu kaktüsün saksı için çok uygun olduğunu söyleyebiliriz. Kaktüsün üzerinde beyaz pamuk noktacıkları şeklinde bir yapı bulunmaktadır.

Senecio Stapeliiformis

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Bu kaktüs türünün uzun uzun çıkan dalları bulunmaktadır. Diklemesine çıkan bu dallar çok güzel bir görüntü oluşturmaktadır. Bu nedenle çoğu kişinin bu kaktüsten satın alarak baktığı görülmektedir.

Euphorbia Anoplia Tanzanian Zipper Dikensiz Kaktüs

Dikensiz bir kaktüs arayanlar için oldukça ideal bir kaktüstür. Topak bir yapısı vardır ve yana doğru gelişmektedir.

Hamata Cactüs

Bu kaktüs türünün yana doğru bir gelişimi vardır. Dikenli yapısı ile klasik bir kaktüs olmayı başarmıştır. Kırmızı açan çiçeği ise oldukça çok ilgi görmektedir. Yazın ayda iki kez sulamanız yeterlidir. Kışın ise ayda bir kez sulama yapmak yeterli olacaktır.

Micky Kaktüs

Tavşan kulağına benzeyen bu kaktüs türü tek bir kulak şeklinde uzamaktadır. Dikenli yapısı ile çok sevilmektedir. Boylu bir kaktüs arayanlar için iyi bir tercih olabilir.

Kaktüs Çiçeği Hızlı Büyümesi İçin Ne Yapılmalı?

Kaktüs bakan kişiler bu konuda çok zorlanmazlar. Bunun nedeni ise kaktüsün su almadan uzun süre dayanmasıdır. Birçok bitki ve çiçekte susuzluktan dolayı ölme meydana gelmektedir. Durum böyle olunca birkaç günlüğüne bir yere gittiğinizde veya evde olmadığınızda çiçeğiniz ölebilir. Ancak kaktüs çiçeğinde bu durum yaşanmaz.

Kaktüs çiçeğinin hızla büyümesi için az sulanması gerekir. Bu sıkma işlemi yazları ayda iki, kışları ise ayda bir şeklinde olabilir. Kaktüsün durumu iyiyse eğer bu süre biraz daha uzatılabilir. Zaten kış aylarında herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ancak yaz aylarında iki haftada bir kaktüse su vermek yararlı olacaktır. Bu duruma sıcak iklime sahip şehirlerde daha çok dikkat etmek gerekmektedir.

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Kaktüs çiçeğinin hızlı büyümesi için günlük olarak azda olsa güneş almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için kaktüsü günde iki saat kadar güneş alabilen bir noktaya koyabilirsiniz. Tabi aşırı şekilde güneş ışığına maruz bırakmamak lazımdır. Ayrıca kaktüs çiçeğinin sağlıklı ve hızlı gelişimi için güvenilir bitki vitaminleri kullanılabilir.

Kaktüsler çok sık çiçek açmazlar. Genellikle ilkbahar ve yaz ayları kaktüsün çiçek açtığı dönemlerdi. Çiçek açan kaktüsler bu çiçeği 2 ile 4 hafta arasında muhafaza eder. Yani kaktüsü sürekli olarak çiçekli şekilde görme şansı yoktur. Çiçek açan kaktüs bu çiçeği daha sonra döker. Kaktüs çiçek açmaya başladığı zaman daha dikkatli bir sulama yapılmalıdır. Ayrıca çiçeğin hızlı büyümesi için ışık alması gerektiğini unutmayın. Bu yüzden kaktüsü karanlık bir ortama koymayın.