Kadeş Savaşı Tarihi Ve Önemi - Kadeş Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kadeş savaşı tarihin en eski savaşlarından bir tanesidir. Bu savaş milattan önce yapılmış olan bir savaştır. Yazılı kaynaklar ile günümüze kadar bilgilerine ulaşılmıştır.

Kadeş Savaşı Nedir?

Kadeş savaşı tarihin en büyük iki ordusunun bir araya gelerek yapmış olduğu savaştır. O zamanlar dünyanın en büyük ordularından olan Hitit ordusu ve Mısır ordusu bir araya gelmiş ve bu tarihi savaş gerçekleşmiştir. Kadeş savaşında toplam piyade sayısı iki orduda baz alınınca 50 bini geçmektedir. Bu savaşta tam olarak kayıpların ise bilgisi bilinmemektedir.

Kadeş Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Tarihin en büyük iki ordusunun yapmış olduğu savaşlardan bir tanesidir. Kadeş savaşını ticaret yollarını ele geçirmek isteyen Mısır ordusunun başlatmış olduğu bir savaştır. Tarihte en büyük ticarethaneler Hitit krallığında bulunuyordu. Bundan dolayı Hitit krallığı önemli bir gelir elde ediyordu. Bu ticarethaneyi ele geçirmek isteyen Mısır ordusu II. Ramses'in de komutanlığı ve liderliği ile birlikte Suriye'de Orontes nehri yakınlarında çarpışmaya başladı. Bu savaşta Hitit krallığında 40 bine yakın olan piyade askerler bulunuyordu. Bu savaşta oldukça fazla ok kullanılmıştır.

Dönemin en iyi ordusu o zamanlar Hitit krallığının elindeydi. Mısır krallığı ilk savaş hamlesini yaptıktan sonra pek başarılı olamadı. Çünkü sayıca Hitit krallığı daha çoktu. Bundan dolayı yayılmacı bir politika izleyen Mısır krallığı II. Ramses'in liderliğinde mağlup oluyordu. Kayıpları Hitit krallığına göre daha fazla olduğundan dolayı savaşı yavaş yavaş kaybettiğini anlamıştı. Hititler böylece savaşı II. Muvatalli ve III. Hattuşili'nin liderliğinde saaşı kazandı. Savaş sonucunda Hititler bu sınırları iyice güvence altına aldı. Savaşın ardından bir de uzun süreli sürecek olan bir barış antlaşması imzalandı.

Kadeş Savaşı Tarihi

Kadeş savaşı milattan önce 1274 yılında gerçekleşmiş olan bir savaştır.

Kadeş Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Kadeş savaşı Mısır krallığı ve Hitit krallığı arasında gerçekleşen bir savaştır. Günümüzde Suriye toprakları içerisinde yer alan Kadeş şehri yakınlarında olan Orantes nehrinde yaşanmış olan bir savaştır.

Kadeş Savaşı Tarafları

Kadeş savaşında taraflar Yeni Mısır Krallığı ve Hitit Krallığıdır. O zamanlar Yeni Mısır Krallığı'nın komutanı II. Ramses iken Hitit Krallığı'nın komutanları ve liderleri ise II. Muvatali ve III. Hattuşili'dir.

Kadeş Savaşı Nedenleri

Dönemin en büyük ticarethane merkezlerinden olan Amurru ve Amka ticaret merkezleri Hitit krallığında bulunuyordu. Bundan dolayı Mısır krallığı bu ticaret haneleri ele geçirmek ve ekonomik olarak kalkınmak için Hitit krallığına savaş açmıştır.

Kadeş Savaşı Sonuçları

Kadeş savaşı sonucunda Hititler bu savaşı kazanmıştır. Hititlerin elde ettiği zafer ile birlikte otoritesi Anadolu'da iyice sağlamlaşmıştır. Aynı zamanda Mısır krallığının da genişleme politikası önemli ölçüde durmuştur. Savaşın sonunda ise iki ülke arasında devamlı sürecek olan bir barış antlaşması imzalanmıştır.

Kadeş Savaşı Önemi

Kadeş savaşı tarihin en büyük iki ordusunun bir araya gelerek yapmış olduğu savaştır. Hititlilerin ticarethaneleri elinde tutmasını pekiştiren bir savaştır. Bunun sonucunda Mısırlılar da Anadolu'ya giremedi.