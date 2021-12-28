İzmir’deki okulların güçlendirme çalışmaları 2022’de tamamlanacak

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir’in Menderes ilçesindeki İzmir Ticaret Organize Bölgesi (İTOB) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törene Bakan Özer’in yanı sıra Vali Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentur, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, OSB yöneticileri ve öğrenciler de katıldı.

2022 YILININ SON AYI MİLAT OLACAK

İTOB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanması için Vali Köşger’in onay aldığını söyleyen Bakan Özer, “Sayın Valim bizden çok hızlı davrandı. 2022 yılı içerisinde okulumuzun yetiştirilmesiyle ilgili onay aldı. Biz de İzmir’deki okulların güçlendirme ve yapım çalışmalarını 2023’e bırakmayacağız. Tüm okullarımızı hızlı bir şekilde devreye sokacağız. 2022 yılının son ayı milat olacak. Bu okulumuz da 2022 yılının son ayına kadar tamamlanacak. Mesleki eğitimde yeni bir döneme girdik. Artık mesleki eğitimde işverenler eğitim alanların mezun olmalarını beklemiyorlar. İşverenleri mesleki eğitim süreçlerinin tamamına dahil ettik. Müfredatı birlikte planlıyoruz. Tek bir şey istiyoruz, istihdamda öncelik. İşverenlerimizi, sektör temsilcilerimizi sürece dahil ettiğimizde istihdam edilebilirlik de artıyor. Yakın zamanda mesleki eğitimde çok tarihi bir adım attık” dedi.

İKİ YENİ DÜZENLEMEYE DİKKATİ ÇEKTİ

Mesleki eğitim merkezlerinin önemine dikkati çeken Bakan Özer, “Bu merkezler 4 yıllık bir eğitim türü. Haftada bir gün öğrenciler okula gidiyor, 4 gün işletmede eğitim alıyor. 4 yıl boyunca öğrenciler asgari ücretin üçte biri kadar ücret alıp iş kazalarına karşı sigortalanıyorlar. Her ay mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin almış olduğu asgari ücretin 3’te 1 oranındaki yükü, işverenden alıp devlet olarak üstlendik. İşverenin yapması gereken mezun olduktan sonra onları istihdam etmek oldu. 3 yılın sonunda kalfa olan öğrencilerimiz artık asgari ücretin 3’te biri kadar değil, yarısı kadar ücret alacaklar. 25 Aralık 2021’de Cumhurbaşkanımızın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan bu iki yeni düzenlemeyle mesleki eğitim merkezindeki her öğrencimiz yaklaşık bin 400 TL, kalfalarımız da yaklaşık 2 bin 125 TL ücret almış olacaklar” diye konuştu. Bundan sonraki süreçte mesleki eğitim merkezleri için ayrı binalar inşa edilmeyeceğini belirten Bakan Özer, “Her mesleki teknik Anadolu lisesinin içinde merkez programları açacağız. Turizm programlarında Türkiye Otelciler Birliği’nde yer alan otellerin içinde mesleki eğitim merkezleri kurmaya başladık. Kimin eleman ihtiyacı varsa Milli Eğitim Bakanlığı olarak oraya koşacağız ve işletmenin içinde mesleki eğitim merkezini açacağız” dedi.

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83 OKUL YIKILACAK 203 OKUL GÜÇLENDİRİLECEK

Vali Yavuz Selim Köşger şunları söyledi: “Yaklaşık 50 okulda depreme dayanıklı olmadığı için yıkım süreci başlatıldı. 33 okulun daha depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. 83 okulun yıkılması 203 okulun da güçlendirilmesi gerekiyordu. Sayın Bakanımız göreve gelir gelmez bu okullarla ilgili süreci başlattı. Gerekli ödenekler ayrıldı. 1,5 - 2 milyar TL’ye varan ödenek İzmir’e tahsis edildi. Önümüzdeki yıl inşallah bu okulların yapımı tamamlanacak. Bir işte bereket olması için o işe vatandaşımızın da ruhunu koyması bir sinerji oluşturur. İş adamlarına yönelik de bir çağrıda bulunmuştuk. O çağrımıza cevap verenlerden biri de İTOB oldu. İTOB’da 1 milyar dolarlık ihracat yapılıyor ve 13 bin 500 nitelikli insana istihdam sağlanıyor. Bu durum bölgede mesleki eğitimin önemini artırıyor. Mesleki eğitimi önemsememiz gerekiyor. Bu anlamda yapılan iş çok önemli.”

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Açılış konuşmalarının ardından törene katılan protokol, butona basarak temele ilk harcı döktü. Tören sonrası Bakan Özer, Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) açılışına katılmak üzere yola çıktı.