İzmir İZSU Su Abonelik Ücreti Ne Kadar? İZSU Depozito Ücreti Peşin Mi Faturaya Yansıtılır Mı

İZSU tarafında İzmir ilinde bulunana tüm evlere su imkânı dağıtımı gerçekleşmektedir. Fakat bunun gerçekleşmesi için bireylerin İzmir su ve kanalizasyon idaresinden bir abonelik açtırması gerekir.

İZSU Su Abonelik Ücreti Ne Kadar?

İzmir su ve kanalizasyon idaresi gerekli belgeleri sağlayan her vatandaşa için su aboneliği vermektedir. Bunun temel sebebi kanunlarda bulunana her bireyin konut ihtiyacı ile birlikte su ve elektrik kullanma hakkından kaynaklandır. Bu enerjiler bireylerin yaşaması için en önemli olan ana maddeler olmaktadır. İlk olarak İzmir su ve kanalizasyon idaresi başvuran bireylerin TC kimlik numarası veya Türkiye cumhuriyeti kimlik fotokopisi gerekmektedir.

Sonrasında eğer bireyler İzmir ilinde bir konut sahibi ise bu konutun tapu fotokopisi gerekmedir. Bireylerin su hizmetinden yararlanması için İzmir su ve kanalizasyon idaresine bir miktar ödeme yapması gerekir. Bu ödemenin tutarı 196 lira olmaktadır. Bu abonelik ücreti verildikten sonra geriye tek beklemek kalmaktadır. Yaklaşık olarak 134 gün içinde su abonelikleri başlar.

İZSU Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

Bireylerin İzmir su ve kanalizasyon idaresine başvurması ile birlikte bir miktar depozito ödemesi de gerekmektedir. Bu ödeme işlemleri kesinlikle güvence için uygulanan ve her ilde gerçekleşen rutin bir sistemdir. Bireyler depozitoyu bir devlet dairesi ve güvence bedeli olarak görüldüğü için İzmir su ve kanalizasyon idaresine peşin olarak vermesi gerekir. Ayrıca depozito da ilk faturada yer almaz. İlk fatura ilk ayın içinde olduğu toplam kullanım bedeli olmaktadır.

Su aboneliğinin açılması için takip edilmesi gereken basamaklar şu şekilde olmaktadır. İlk olarak bireyler İzmir su ve kanalizasyon idaresi abonelik açan bölümüne müracaat etmesi gerekir. Birey bunu üzerine bir dilekçe yazması gerekir. Bu dilekçenin fotokopisi ilgili makamlara verilmek için şubeye teslim edilir. Abonelik için başvurur yapılan işlem ilk kez abonelik yapılıyor ise yedi gün içinde bir keşif gerçekleşir.

Devamında bireyler eğer şahıs olarak başvuru yapmış ise bunun bedelini İzmir su ve kanalizasyon idaresine keşif ücreti olarak vermelidir. Devamında bireylere bir sayaç verilmektedir. Bu sayaç İzmir su ve kanalizasyon idaresi teknik heyeti ile tarif edilen eve onaylanarak takılır. Üzerine bir mühür burulması kararlaştırılır.

Bu işlemlerin neden onaya gelmedikçe su akımının sağlanmamamsın olmaktadır. Sonrasında bireyler tapu veya kira sözleşmesini veriri. Bu sözleşme sayesinde su aboneliği başlamaktadır. Bu aboneliklerden sonra da bireylerin evlerine su gelmesi gerçekleşir. Bu işlemin tam olarak kullanıma açılması için

Eğer bireylerin taşındığı evde daha önce su aboneliği açılım ise geriye tek işlem suyun üzerine alınması gerekir. Çünkü abonelik başladığı için keşif gezisine ve diğer diplomatik işlemlere gerek kalmaz. Son yıllarda pek çok bireyin bu sayede sadece üzerine alarak su abonelik başlattığı bilinmektedir.

Ayrıca bireylerin su aboneliğini üzerine alma işlemini gerçekleşmesi için daha önce o su aboneliğinin kapanması gerekir. Sonrasında bireyler sıfırdan üzerine alma işlemi gerçekleşmelidir. Eğer apartmanda ortak kullanım su sayacı ayrı ise genel apartman sakinlerinden su sayacına ortak olan yeni kiracı olduğuna dair yazılı imza alınır. Bu imza sonucundan da bireylerin aboneliği başlar.