İzmir İZSU Su Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır? İZSU Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

Açılımı İzmir su ve kanalizasyon hizmetleri olan İZSU sayesinde birçok evin suya erişimi bulunmaktadır. Fakat bazı durumlarda su aboneliklerinin kapatılması veya yeni bir su aboneliği açılması gerekebilmektedir.

İzmir İZSU Su Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Su abonelikleri birçok neden ile açılıp birçok nedenden de kapatılmaktadır. Fakat bu işlemlerin en doğru şekilde gerçekleşmesi için gerekli belgelerin bulunması lazımdır. Bu belgelilerin birçoğu su abonesinin açılmasında etkili olan belgeler olmaktadır. İzmir su ve kanalizasyon hizmetleri bürosuna başvurmadan önce ilk olarak bireylerin kimlik fontunda sahip olması gerekir. Eğer kimlik fotokopisi bulunmuyor ise bu kapatma işlemini Türkiye cumhuriyeti kimlik numara ile de gerçekleşmektedir.

Eğer bireyler yabancı uyruklu ise kesinlikle ait oldukları ülkenin nüfus cüzdanının ve oturma izin belgelini de getirmedir. Aksi takdir de bu işlemler gerçekleşmeyebilmektedir. Bireyler evlerinde bulunana ve muhtemelen apartmanın en katında yer alan sayaç numarasın yazmaları gerekir. Sayaç numarası mavi bir göstergenin üzerinde yazmaktadır. Ayrıca bireyler sayaç üzerinde yazan ve en son kullandıkları suyun metre küpünü de doğru yazmalarında fayda vardır.

Çünkü su işlemleri bilgisayar sistemlerinden görüleceği için yanlış yazımlarda ek olarak uğraşı gerekebilmektedir. Bireyler iş yerlerinin su aboneliğini kapatmak istiyor ise İzmir su ve kanalizasyon hizmetleri iş yeri için ayrılına bölümüne gitmesi gerekir. Yukarıda yazılan gerekli belgelere ek olarak bir de iş yeri sahibinin kaşe, imza sirküsü ve yetki belgelerinin de bulunması gerekmektedir. Bazı durumlarda bir sayaç üzerinde birden fazla abonenin suyu geçebilmektedir.

Genellikle toplu yaşam alanları veya iki veya üç katlı mesken binalardan bu durum geçerlidir. Bireyler bu durumda en son olan su faturası gerekmedir. Ayrıca apartman sakinlerinden alınana ve oy çoğunluğu ile alınana karar gerekir. Bunun için apartman yönetimi tarafına bir toplantı gerçekleşebilir. Bu kararın onaylı bir fotokopisi de işlemler için gereklidir. Eğer bu toplu konut merkezi bir tür iş merkezi ise o zaman vergi numarası da getirimesin gerekebilmektedir.

İZSU Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler Nedir?

Bu işlemlerin gerçekleşmesi için bireye İzmir su ve kanalizasyon hizmetleri ulaşım numarasını arayarak randevu alması gerekir. Devamında iptali için gerekli olan belgeleri eksiksiz olarak iptal bürosuna ulaştırması gerekir. Eğer suyu aboneliği kesilmesi bir yapının yıkılmasında dolayı kesiliyor ise belediyeden alınana yıkım kararı da önemli olmaktadır.

Bunun bir fotokopisinin olması ve bunu İzmir su ve kanalizasyon hizmetlerine teslim edilmesi yeterlidir. Bazı durumlarda geçici açma ve kapama gerekebilir. Bireyler bu durumlarda kendi isteği ile vanadan kapatabilmektedir. Fakat bireyler bunu biraz daha garanti yapılmasını istiyor ise mühürleme yaptırabilme hakkı bulunur. Bu hak için sayacın güncel işareti gerekli olmaktadır.

Ayrıca eğer şirket çapında bir kapama gerekiyor ise bu sefer şirket seviyesinde yetki gerekmektedir. Ayrıca kapama işlemi için aboneliğe sahip olan bireyin kendisi ve Türkiye cumhuriyeti kimlik numara veya fotokopisi de gerekir. Eğer birey yurt dışı vatandaşı ise pasaport, çalışma izni ve oturma izni gerekir. Ayrıca sayılan sayaç numaraları da gerekmektedir.