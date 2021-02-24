İnsan Beşer Kuldur Şaşar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Mükemmellik ve kusursuzluk yalnızca Allah'a mahsustur. Allah'ın kulları olan İnsanlar, beşerler, mükemmel ve kusursuz değillerdir.

İnsan Beşer Kuldur Şaşar Atasözünün Tam Anlamı Nedir?

İnsanlar, yaratılış ve doğaları gereği, her zaman her işi doğru yapamayabilir ve yanılabilirler. Allah hiçbir insanı kusursuz olarak yaratmamıştır. Kusursuzluk yalnızca Allah'a mahsus bir sıfattır. Dünyada yanılmayan, hataya düşmeyen tek bir insan bile yoktur. Bu nedenden dolayı, insanların hatalarını bazen hoş görmek gerekir.

Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Beşer olmanın bir gereği olarak, nefsimiz, her an isteyerek ya da istemeyerek hata yapabilmektedir. Bu hatalar bazen bizler için büyük bir sorun teşkil etse de, kullar hata yaptıktan sonra Allah'a sığınır, ondan af diler. Zira bu güne kadar tüm davranışları ve tüm yaşantısı kusursuz olan bir beşer bile yoktur. Kullar yoldan sapıtabilir, yoldan dönebilir, ancak bu durum, fazla anormal olarak görünmemektedir.

''Bir gün gelecek sende yanılacak ve hata yapacaksın. İnsan beşer kuldur şaşar.''