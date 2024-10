İlk okuma yazma süreci

Haberin Devamı

Bu durumu, birinci sınıf velileri paniklesin ve çocuklarının gelişimlerinde acil önlemler alsın diye asla vurgulamıyorum. Ancak hem öğretmenlerce hem de velilerce fark edilmesi gereken durumlar söz konusu. Birincisi okula uyum ve bu uyumun sağlıklı bir şekilde sürekli hale getirilmesi, yani okulun ve tabi ki derslerin istenilen, tercih edilen hale gelmesi önemli. Ancak çocuğun içinde bulunduğu durumu tanımlamak ve çocuğun farklı bir kuşağa ait olduğunun dolayısıyla alfa kuşağı özelliklerinin hakimiyetini bilmek daha da önemlidir.

YALFA KUŞAKLARI BİRİNCİ SINIFA BAŞLADI

Birinci sınıfa başlayan alfa kuşağı çocukları, dijital doğan çocuklardır. X ya da Y kuşağı yetişkinlerinin düşünme yönleri ile bu kuşak çocuklarının düşünme yönleri farklı. Diğer bir ifade ile bir durum karşısında eyleme geçme ve bu eylemi yetişkinlerin beklentileri doğrultusunda gerçekleştirme özellikleri farklılık gösterebilir.

Öncelikle veliler ve öğretmenler bu çocukların;

• Rahat ortamlarını terk ettiklerini ve bunu gönüllü olarak yapmadıklarını,

• Belirlenen bir takvime uyarak günün belli bir süresini evden çok farklı kuralların olduğu bir ortamda geçirmeye ve bu ortama alışmaya çalıştıklarını,

• Evdeki otoriteden (anne ya da baba) farklı özelliklere sahip yeni bir otoriteye (öğretmen) uyum sağlamaya çalıştıklarını,

• Tanıdık çevresinden farklı bir çevrede yaşıtları ve kendinden büyüklerle tanışma sürecine girdiklerini ve bu süreci kendilerinin yönettiklerini,

• Bağımsızlığı öğrenmeye başlarken yeni beceriler ve yeni görevler edinmeye başlayıp bunları yerine getirmek için sorumluluk bilincini oturtmaya başladıklarını,

• Öğretmenlerince ve ebeveynlerince rekabet içerisine sokulmayı ve arkadaşları ile karşılaştırılmayı tanımlayamadıklarını bilmelidir.

UYUM HAFTASI DEVAM EDİYOR

Bilindiği gibi okullarda bir hafta UYUM haftası olarak belirleniyor.

Bu haftayı hiç kimse, çocuğun reel anlamda okul ortamına uyumunu sağlayıp yukarıda bahsettiğim durumların çözümlendiğini gösteren bir süreci temsil ettiğini düşünmesin. Aslında bu hafta, çocuğu ufak ufak evden çıkarma ve okul ortamının fragmanını çocuklara yaşatma haftasıdır. Diğer bir ifade ile çocuklar hala uyum içerisinde. Bu uyum süreci de kimi çocuklar için bir aydır kimi çocuklar için bir eğitim-öğretim dönemidir.

ÖĞRETMEN VE VELİ BİLİNÇLİ OLMALI

Bu dönem içerisinde bazı çocukların verilen görevleri zamanında ve doğru yaptıkları için çok başarılı olarak; bazı çocukların da görevleri aksattıkları ve zaman zaman yanlışlıklar yaptıkları için başarısız olarak tanımlanmamaları gerekiyor. Bu doğrultuda; öğretmen ve veli bilinçli bir şekilde çocuğun gelişimini gözlemlemeli ve gerektiğinde desteğini sağlamalıdır.

PROF. DR. VESİLE ALKAN KİMDİR?

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Sınıf Eğitimi Anabilim dalı başkanı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi’nden, doktora eğitimini de İngiltere Nottingham Üniversitesi’nden Türkiye’deki ilkokul öğrencilerinin matematik kaygıları ile öğretim strateji ve stilleri arasındaki ilişki (The Relationship between Teaching Strategies and Styles and Pupils’ Anxiety in Mathematics at Primary Schools in Turkey) tezi ile aldı. Başlıca çalışma alanları; matematik kaygısı, matematik öğretimi, öğrenme-öğretme süreci ve süreci etkileyen faktörler, öğretmen eğitimi ile sosyal bilimlerde ve eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri.