İlk 100’de iki Türk üniversitesi

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Londra merkezli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE ‘Dünyanın En İyi Genç Üniversiteleri Sıralaması 2024’te 50 yaşın altında yükseköğretim kurumları değerlendirildi. Yayınlanan raporda bu yıl Türkiye, Hindistan ve İran’dan temsil edilen kurum sayısının arttığına dikkat çekildi. Türkiye, en iyi genç üniversiteler sıralamasında 2020 yılında 23 üniversite ile temsil edilirken bu sayı geçen yıl 47’ye bu yıl da 58’e yükseldi.
BİRİNCİ DEĞİŞMEDİ
Sıralamada Türkiye’den en iyi dereceyi 52’inci olan Koç Üniversitesi aldı. Koç Üniversitesi genç yıl aynı listede 55’inci sıradaydı. 2023’te 89’uncu sırada olan Sabancı Üniversitesi ise bu yıl 54’üncü sıraya yükseldi. Böylelikle listede ilk 100’de Türkiye’den iki üniversite yer aldı. Üçüncü sırayı 201–250 bandından 154’üncülüğe yükselen Bilkent Üniversitesi aldı. Bilkent’i de 173’üncü sırada yer alan Bahçeşehir Üniversitesi takip etti.
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ GERİLEDİ
Geçen yıl Türkiye üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer alan Çankaya Üniversitesi Türkiye sıralamasındaki yerini korumakla birlikte 101–150 bandından 201–250 bandına geriledi. Geçen yıl 251–300 bandında olan Özyeğin Üniversitesi de bu yıl 201-250 bandına yükseldi. . Akdeniz Üniversitesi ise 501 bandından yükselerek 251–300 aralığına girerek Türkiye’nin en iyi 7’inci genç üniversitesi oldu. Necmettin Erbakan ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri de aynı bantta sıralandı. Türkiye’nin 10’uncu en genç üniversitesi olan Bartın Üniversitesi ise bu yıl ilk kez sıralamada yer aldı.
YERİNİ KİMSEYE KAPTIRMADI
THE Dünya üniversiteleri sıralamasında 32’inci olan ve en genç üniversiteler sıralamasında geçtiğimiz yıl ilk sırada yer alan Nanyang Teknoloji Üniversitesi yerini bu sene de korudu. Paris Araştırma Üniversitesi geçtiğimiz yıl üçüncüyken bu yıl ikinciliğe yükseldi. Bu yıl ilk 10’da Fransa’dan 4 üniversite yer aldı. Geçen yılın ikincisi Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ise bu yıl üçüncülüğe geriledi.
LARİLK 500’DEKİ GENÇ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ
|Koç Üniversitesi
|52
|Sabancı Üniversitesi
|54
|Bilkent Üniversitesi
|154
|Bahçeşehir Üniversitesi
|173
|Çankaya Üniversitesi
|201–250
|Özyegin Üniversitesi
|201–250
|Akdeniz Üniversitesi
|251–300
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|301–350
|TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
|301–350
|Bartin Üniversitesi
|351–400
|Firat Üniversitesi
|351–400
|Istanbul Bilgi Üniversitesi
|351–400
|Bezmiâlem Vakif Üniversitesi
|401–500
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|401–500
|Düzce Üniversitesi
|401–500
|Erciyes Üniversitesi
|401–500
|Gebze Teknik Üniversitesi
|401–500
|İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|401–500
|İzmir Teknoloji Enstitüsü
|401–500
|Selçuk Üniversitesi
|401–500
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|401–500
DÜNYANIN EN İYİ 10 GENÇ ÜNİVERSİTESİ
|Kurum adı
|Ülke
|1) Nanyang Teknoloji Üniversitesi
|Singapur
|2) Paris Sciences et Lettres – PSL Araştırma Üniversitesi
|Fransa
|3) Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|Hong Kong
|4) Hong Kong Şehir Üniversitesi
|Hong Kong
|5) Paris-Saclay Üniversitesi
|Fransa
|6) Paris Politeknik Enstitüsü
|Fransa
|7) Hong Kong Politeknik Enstitüsü
|Hong Kong
|8) Sorbonne Üniversitesi
|Fransa
|9) Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (POSTECH)
|Güney Kore
|10) Maastricht Üniversitesi
|Hollanda
Prof. Dr. Yusuf Leblebici - Sabancı Üniversitesi Rektörü: “Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi’nin yayınlandığı Times Higher Education (THE) 2024 sıralamasında bir kez daha başarıyla yer almaktan onur duyuyoruz. Sıralama özelinde Türkiye’den ilk yüze giren en genç üniversitelerin başında yer almak ve dünya sıralamasına da ilk yüz arasına, 54’üncü sıradan girmiş olmak ayrıca mutluluk ve gurur verici. Her zaman altını çizdiğimiz gibi akademik olarak fark yaratan disiplinlerarası çalışmalar ve yenilikçi eğitim anlayışımızla birçok araştırma projesini hayata geçiriyor ve bu anlamda bir dünya üniversitesi olarak örnek olmayı hedefliyoruz. Bir araştırma üniversitesi olarak tüm fakülte ve merkezlerimizde geliştirdiğimiz projelerimizde uluslararası destek alıyoruz. Dünya çapında ses getiren çalışmalarımız ile Türkiye’nin en iyisi olmayı sürdürmek dışında dünya genelinde önde gelen bir araştırma üniversitesi olma hedefiyle ilerliyoruz. Bu sıralama sonuçları da gösteriyor ki hedefimize doğru sağlam adımlarla yaklaşıyoruz. Akademik kadromuz ve öğrencilerimiz ile çok daha büyük başarılar bizi bekliyor.”