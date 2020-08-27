İletişim türleri nelerdir? İletişim çeşitleri ve isimleri hakkında bilgiler

İletişim insanoğlunun en önemli anlaşma araçlarının başında gelir. Gelişen teknoloji ve yepyeni iş olanakları ile beraber iletişim çeşitleri de artmaya devam ediyor. Daha kolay ve pratik şekilde dünya ile bağlantı kurabilmek, etkin bir iletişim oluşturabilmek için sürekli olarak farklı iletişim yolları yaratılmaktadır. Ancak günümüz dünyasında bu konuda kullanılan belli başlı bazı iletişim yolları bulunuyor.

Sözlü İletişim

İlgili mesajın ses yoluyla ya da konuşma yolu üzerinden karşı kişiye aktarılması sözlü iletişim olarak bilinir. Bunlar içerisinde Televizyon, radyo ve röportaj ile sohbet sözlü iletişim şeklinde bilinmektedir. Tabii sözlü iletişimin güçlü olabilmesi için mutlaka dinleme, işitme ve anlama becerilerinin yüksek olması büyük öneme sahiptir. Karşılıklı yani çift yönlü biçimde sözlü iletişim gerçekleşiyorsa anında cevap alınması beklenir. Özellikle beden dili olarak jest ve mimikler sözlü iletişim konusunda oldukça etkili unsurlardır.

Sözsüz İletişim

İletişim konusunda sadece sözlü yöntem bulunmaz. Mesela bir bebeğin ağlaması ya da bir hayvanın canının yanması ile çıkan sesler sözsüz iletişim şeklinde örnek verilebilir. Bu konuda jest ve mimikler kullanmak suretiyle aynı zamanda işaretleri bu iletişim yöntem içerisinde yer alan unsurlardır. Bazen kelimeler ile ifade edilemeyen durumlar söz konusu olduğunda özellikle sözsüz iletişim çok önemli noktaya ulaşmaktadır. Aynı zamanda bazen ise tiyatral amaçlı sözsüz iletişim öne çıkar.

Yazılı İletişim

Şu an okuduğunuz bu yazı dahi yazılı iletişim şeklinde değerlendirilmektedir. Genelde şekiller ve harfler ile rakamlar kullanılmak suretiyle, ilgili mesaj alıcıya iletilir. Bu iletişim yönteminde karşılık beklenilmez. Bunlar içerisinde mektup, e-mail, kitap ya da broşür ve makale gibi etmenler söz konusudur. Bu yollar kullanarak yazılı iletişim gerçekleşir ve özellikle şirketler arası yani ticari açıdan oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Görsel İletişim

Yazılı ve sözlü iletişimden farklı olarak nesnelerin kullanılması yoluyla yapılan iletişim türüdür. Özellikle pazarlama konusunda yoğun olarak kullanılan bir sistem olduğunu dile getirmek mümkün. Web sitelerinde kullanılan bannerlar ya da tanıtım amaçlı afişler görsel iletişimin en önemli örnekleridir. Aslında gündelik yaşam içerisinde çok farkında olmasa bile görsel iletişim oldukça yoğun kullanılır ve önemlidir. Marka logosu ya da kafeler ile beraber resim tablosu gibi daha pek çok unsur bu konu içerisinde yer alır.