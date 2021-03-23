İbrahim Taşel yeniden TÖDER Başkanı

Genel kurulda konuşan, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, şunları söyledi:

“Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçiyor. Pandemi sürecinde defalarca ertelenen kongremizi kısıtlı şartlarda da yapabilmekten mutluluk duyuyoruz. Bilindiği gibi pandemi sürecinin en çok etkilediği sektörlerden biri eğitim oldu. Geçen yıl bu zamanlar kapanan okullarımız kısıtlı şartlarda açıldı, kapandı. Bazı sınıf düzeylerinde sürekli online eğitim yapmak zorunda kaldık. Bir anda içinde bulunduğumuz bu süreçte okullarımız, kurslarımız öğrenci ve velilerimiz ciddi zorluklar yaşadı. Özel öğretim kurumları olarak sürece kısıtlı da olsa başlamış olmaktan mutluluk duyuyoruz.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI EKONOMİK OLARAK DA OLUMSUZ ETKİLENDİ

Ocak sonu itibariyle Avrupa’da okullar ortalama 10 hafta, dünya genelinde ortalama 14 hafta kapalı kalırken biz dünya ortalamasının üç katı kadar kapalı kaldık. Bu gün Fransa bir aylık kapanmaya gidiyor. Her yer kapanacak ama okullar açık kalacak. Bizimde bu süreçten sonra okullarımızın ve kurslarımızın açık tutulması konusunda daha kararlı davranmamız gerekir. Pandemi sürecinden özel öğretim kurumları ekonomik olarak da olumsuz etkilendi. Anaokulları başta olmak üzere öğrenci kayıpları ve ödeme gecikmeleri yaşandı.

OKULÖNCESİ KURUMLARININ DESTEĞE İHTİYACI VAR

Milli Eğitim Bakanlığımızın (MEB) ve derneklerimizin gayretiyle sağlanan kısa çalışma ödeneği, kirada stopaj ve KDV indirimi, eğitim kurumlarındaki KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gibi desteklerle kurumlarımız bu süreci daha az kayıpla geçirdi. Bu konuda yönetim kurulumuza, birlikte hareket ettiğimiz kardeş derneklerimize ve bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Ülkemizin pandemi sürecinin yaralarını sarması uzun bir çaba gerektirecek. Bizimde kurumlarımızın geliştirilebilmesi için yoğun bir çaba harcamamız gerekecek. Özellikle en fazla kayba uğrayan okulöncesi kurumlarının desteğe ihtiyacı var. Okulöncesi, ülkemizin eğitimi için en önemli kademe. Anaokullarının eski gücüne kavuşması için elbirliğiyle çalışacağız. Kurumlarımıza ekonomik desteklerin devam etmesi, istihdam desteğinin sürmesi, KDV indiriminin sürmesi, öğrencilere verilen eğitim – öğretim desteğinin yeniden hayata geçirilmesi, kurumlar için gerekli olan kanun ve yönetmelik düzenlemelerinin yapılması, önemli bir bölümü merdiven altına inen kurslarımızın meşru zeminde yeniden yapılandırılması, özel okullarımızın kalitesinin arttırılması, haksız rekabetin önlenmesi, rastgele okullaşmanın daha iyi bir planlamayla önlenmesi gibi birçok konuda çalışmamız gerekecek.

SON 7 YILIMIZ SORUNLARLA GEÇTİ

Derneğimize başkanlık yaptığım iki dönem sektörümüz açısından çok zorlu geçti. Önce dershanelerin kapanma süreci, kurumların dönüşümü, temel liselerin dört yıllık sürecinin tamamlanması sektörümüze yordu ve yıprattı. Bunun arkasından gelen pandemi süreci sorunları daha arttırdı. Son yedi yılımız sürekli bu sorunlarla geçti. Önümüzdeki dönem yaraları sarma zamanı. Bu anlamda hem bakanlığımızdan beklediğimiz hem de bizim çözmek zorunda olduğumuz sorunlar var. Dernek olarak MEB ve ilgili diğer kurumlarla uyum içinde çalışıyoruz. Bizi dinleyen, anlayan ve ilgilenen yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Beş dernek bir araya gelerek oluşturduğumuz özel öğretim dernekleri platformuna da teşekkür ediyoruz.

Elbirliğiyle sıkıntılı süreci aşacağız. 1 milyon 150 bin civarındaki özel okul öğrenci sayısının 2 milyonu aşması ilk hedefimiz olacak. Bu süreçte özel öğretim kurumlarımızın kalitesini arttırması, haksız rekabetten uzak durması, sektördeki kardeş kurumlara saygılı olması oldukça önemli. Hem ülkemizdeki özel öğretimin payını hem de kendi kalite ve saygınlığımızı arttırmaya gayret edeceğiz. Bu süreçte bazı haksız yorumlara itibar etmeyen, kurumlarına sahip çıkan değerli velilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin yaşadığı kayıpları telafi etme konusunda özel öğretim kurumları olarak gece gündüz çalıştık. Çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize teşrifiniz için teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum.”

TÖDER’İN BELİRLENEN YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

1- İbrahim Taşel (Final Eğitim Kurumları)

2- Metin Özer (Sınav Eğitim Kurumları)

3- Mehmet Güneş (Terakki Vakfı Okulları)

4- Kağan Kalınyazgan (Yüce Okulları)

5- Zeki Hançerlioğulları (Tümay Eğitim Kurumları)

6- Hüseyin Ulusal (Açı Eğitim Kurumları)

7- Nevzat Kulaberoğlu (Bahçeşehir – Uğur Eğitim Kurumları)

8- Mirkan Aydın Nesibe Aydın Eğitim Kurumları)

9- Ümit Kalko (Kavram Eğitim Kurumları)

10- Dr. Turay Kesler (Vatan Eğitim Kurumları)

11- Dr.Ali Akdoğan (Mimar Sinan Koleji)

12- Tunç Göker (Dilko Eğitim Kurumları)

13- Lokman Demiray (Okyanus Eğitim Kurumları

14- Erol Boy (Gen Koleji)

15- Fatih Aktel (Kariyer Eğitim Kurumları)