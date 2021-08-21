Hıçkırık Neden Olur Ve Tutar? Bebeklerde Ve Yetişkinlerde Hıçkırık Neden Oluşur

Hıçkırık genel olarak normal bir durum gibi görünse de bilimsel açıdan bakıldığında nedenleri olan bir hastalık olduğu görülmektedir. Yani birçok etkenden dolayı hıçkırık tuttuğu olabilir. Bu gibi durumlarda hıçkırığı sona erdirmek için çözüm yolları denenebilir. Tabi bazı durumlarda kişide oluşan hıçkırığın kısa sürede geçtiği de olmaktadır.

Hıçkırık Nedir?

Hıçkırık, diğer bir ismi ise singultus olarak bilinmektedir. Akciğerlerin alt tarafında kubbemsi bir yapısı olan diyafram bulunmaktadır. Bu diyaframın aniden ve istemsiz olarak kasılması ile hıçkırık ortaya çıkmaktadır. Hıçkırık oluştuğu zaman kişileri rahatsız etmektedir. Çünkü hıçkırık tekrar ederek uzun süre devam edebilir.

Diyaframın ani ve istemsiz hareketleri akciğere hızla hava girmesine neden olmaktadır. Bu kısımda yaşanan değişiklik hıçkırık ile kendini göstermektedir. Hıçkırığın genellikle kısa sürede kendiliğinden geçtiği bilinmektedir.

Hıçkırık Neden Olur ve Tutar?

Hıçkırığın esas nedeni diyaframdaki istemsiz hareketler olsa da bu duruma neden olan farklı etmenlerde vardır. Bu etmenler in neden olduğu etki ile hıçkırık olur. Bazı hıçkırıkların tahmin edilenden daha çok uzun sürdüğü de bilinmektedir.

Hıçkırığa neden olan etmenler;

- Gazlı içeceklerin tüketimi,

- Aşırı yemek yemek,

- İstemsiz olarak hava yutulması,

- Alkol ve benzeri ürünlerin tüketimi,

- Psikolojik durumlar,

- Travma,

- Kalp damar hastalıkları,

- Astım, faranjit, guatr ve zatürre gibi hastalıklar,

- Sigara tüketimi,

- Kullanılan çeşitli ilaçlar,

- Antibiyotikler.

Hıçkırığa neden olan daha birçok unsur saymak mümkündür. Bu yüzden hıçkırığın bir nedenden dolayı olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenler sadece görünür nedenler değildir. Bazen psikolojik faktörlerde hıçkırık oluşmasına neden olabilir. Korku, heyecan ve stres gibi durumlarda kişileri hıçkırık tutabilir.

Bebeklerde ve Yetişkinlerde Hıçkırık Neden Oluşur?

Hıçkırık, sadece yetişkinlerde olan bir durum değildir. Bebeklerde de hıçkırık olma ihtimali bulunmaktadır. Bebekler içinde hıçkırığa neden olan birçok farklı etmen bulunmaktadır. Özellikle beslenme sonrası bazı çocuklarda hıçkırık oluşabilir. Bunun nedeni ise bebeğin gazının iyi çıkarılmaması veya bebeğin hava yutması şeklindedir. Ayrıca bebeğin heyecanlı olması, ani ortam değişiklikleri ve daha birçok durumda hıçkırığa neden olabilir.

Hıçkırık, hem yetişkinler hem de bebekler için can sıkıcı bir durumdur. Bu yüzden hıçkırık tutan bir yetişkin bundan bir an önce kurtulmaya çalışmaktadır. Bebeklerde ise hıçkırık ile huysuzluk durumu görülebilir. Hıçkırık geçmediği sürece huysuzluk artacaktır. Zaten hıçkırık tutan bir kişi zaman kaybetmeden araştırmaya koyulur. Bu araştırmanın nedeni ise hıçkırığın çözümünü bulma isteğidir.

Hıçkırık Nasıl Geçer?

Hıçkırık geçsin diye farklı çözümler üretilmektedir. Özellikle halk arasında ekmek çiğneme ve sayı sayma çözümü çok sık kullanılmaktadır. Hıçkırık tutan kişiye ekmek çiğnemesi veya ağzını kapatarak sayı sayması tavsiye edilir. Tabi inatçı bir hıçkırık olduğu zaman hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın hıçkırığın geçmesi zordur.

Hıçkırık için su içmek ve kişiyi korkutmakta denenen yöntemlerdir. Tabi bu yöntemler halk arasında yayılmıştır. Yani bu yöntemlerin çözüm olduğunu söylemek yanlıştır. Hıçkırığın geçmesi için solunum manevraları yapmak gerekir. Bunun içinde burun yerine ağızdan nefes almak gerekmektedir. Burnu kapatarak ağızdan nefes alıp vermek hıçkırığı geçirmek için yardımcı olabilir. Ayrıca sert bir ekmek veya toz şeker yutmakta hıçkırığı geçirmek için denenebilir yöntemlerdir.