Hepatosteatoz nedir, nasıl tedavi edilir? Hepatosteatoz grade 1,2,3 ne demek?

Yağ düzeyi korunduğu sürece bireylerde herhangi bir hastalık ortaya çıkmaz. Ama yetersiz fiziksel aktivite, sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar nedeni ile bu yağ miktarının aşırı artması sonucunda karaciğer yağlanması meydana gelir.

Hepatosteatoz Nedir?

Karaciğer yağlanması, karaciğer hücrelerinde normalin üzerinde bir yağ birikimi oluşması nedeniyle ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Oluşan bu yağlanmanın miktarı arttıkça da karaciğerde iltihaplanmalar ortaya çıkmaya başlar ve organ fonksiyonlarında azalma olur. Bu durum karaciğer hücrelerinde hasara da yol açabilir. Bu hastalık ise, karaciğer kanseri ve siroza kadar varabilen ciddi karaciğer hastalıklarına da neden olabilir.

Hepatosteatoz ismi ile de bilinen bu hastalık, genellikle sinsice ilerler ve belirli bir düzeye ulaşana kadar da genellikle hiçbir belirti vermez. Erken evre karaciğer yağlanmaları da genellikle farklı bir nedene bağlı olarak yapılan ultrasonografik incelemeler sırasında tesadüfen tespit edilir. Ama ilerledikçe hastalık hem kendisi, hem de yol açtığı çeşitli hastalık türleri nedeni ile belirti vermeye başlar. Karaciğer sağlığı üzerinde çok ciddi bir tehdit ortaya çıkaran bu hastalık teşhis edildiği andan itibaren tedavi edilmeye hemen başlanmalı ve bu tanıyı alan hastalar da düzenli olarak uzman doktor tarafından kontrolden geçirilmelidir.

Hepatosteatoz Nasıl Tedavi Edilir?

Basit bir karaciğer yağlanması olduğu düşünülen hastalarda tanı ya da ön tanı koyulduktan sonra obezite seviyesinde ya da ideal kilosunun üzerinde olan hastalar öncelikli olarak bir diyetisyene yönlendirilir. Hastanın diyete başlaması, düzenli olarak egzersiz yapması da sağlanması gerekir.

Diyabet hastalarında oral diyabet önleyici ilaçlar ve gerekli ise, insülin uygulamaları ile kan şekeri regülasyonunun sağlanması gerekir. Bu hastaların düzenli olarak takip edilmesi gerekir. Hiperlipidemisi olan hastalarda kan lipidlerini dengelemeye yardımcı olan ilaçların kullanılması gerekir. Bu tedaviye uyum sağlayan hastalarda basit karaciğer yağlanması kolay bir şekilde tedavi edilebilir.

6 ay boyunca bu şekilde uygulanacak olan bir tedavi sürecinden sonra karaciğer enzimlerindeki yüksekliği devam eden hastalara karaciğer biyopsisi uygulanarak hastalığın evresi ve karaciğerde yol açtığı hasarın düzeyi gibi çeşitli konularında gerekli araştırmalar yapılır.

Hepatosteatoz Grade 1, 2, 3 Ne Demek?

Karaciğer yağlanması, 4 evreden meydana gelir. Bu evreler ise şunlardır:

Evre: Bilinen en zararsız ve hafif evredir. Bu evrede karaciğerde herhangi bir yıkım ve hasar meydana gelmez. Evre: Tamamen steatohepatit olarak ilerleyen ve bu evrede yağlanma durumuna göre bazı inflamasyonlar ortaya çıkabilecek olan evredir. Evre: Fibrozis evresi olarak da tanımlanır. Bu evrede ise, karaciğer dokuları zamanla yavaş yavaş sertleşir ve diğer dokulara da zarar vermeye başlar. Evre: Karaciğer yağlanmasında son evreye denir. Bu evrede ise, karaciğer sirozu görülür.

Karaciğer Yağlanmasının Belirtileri

Karaciğer yağlanması en erken evrelerde olduğu zaman genellikle çok net bir belirti göstermez. Ama hastalık ilerlediği zaman özellikle de hastada karnın sağ üst kısmında bir basınç hissetmesine neden olur. Bu basınç hali de kemiklere ve büyüyen karaciğerin yan dokulara uyguladığı baskıdan kaynaklanır. Bu durumun dışında karaciğer yağlanmasında en sık görülen belirtiler ise şunlardır:

Mide bulantısı ve kusma,

Göğüs ise, karın bölgesinde hissedilen sancı ve ağrı durumu,

Kesilen iştah,

Halsizlik, sürekli kendini yorgun hissetme,

Cildin daha sarı olması,

Cilt yüzeyinde kaşıntı ve kızarıklık.