Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

nden güne gelişen sağlık sektörü ile bir hayli değer kazanmış olan Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü, günümüzde en garanti iş olanağı olan üniversite bölümü olarak nitelendirilmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Nedir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü, alınan eğitim süresinin sonunda topluma sağlık sektörü alanında yararlı olacak bireyler yetiştiren ve sağlık sektörüne nitelikli elemanlar kazandıracak olan çok fonksiyonlu bir üniversite bölüm dalıdır. Günümüzde özellikle son zamanlarda bir hayli yaygınlaşmış olan bu bölüm, puanı yeten öğrenciler tarafından genellikle tercih edilmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünün Amacı Nedir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümünün asıl amacı, topluma yararlı bireyler yetiştirerek, insanları sağlık alanında bilinçlendirecek bireyler yetiştirmektir. Hekimlerin uygun gördüğü tedavi sürecini hastalara en iyi şekilde aktarmak için sağlık sektöründe çalışmakta olan Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü mezunları, aynı zamanda ilgili kişilere de hastalıklardan korunma yolları ile ilgili bilgiler sağlamaktadır.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü mezunları, bulundukları kurum içerisindeki hekimlerin hastalara uygun gördükleri tedavi sürecinde yardımcı olmak ve ilgili kişileri hastalıktan korunma yollarına karşı bilinçlendirmek için görev yaparlar.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü içerisinde öğrencilere 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmektedir. İlgili öğrencilerin bu bölüm içerisinden mezun olabilmesi için 240 AKTS haklarını doldurmaları gerekmektedir. Aynı zamanda üniversitenin mezun olma şartlarını da tamamlayamayan öğrenciler, bu bölümden mezun olamamaktadır. Bu sebeple üniversitenin de mezun olma şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü okumak için öncelikle bireylerde insan sevgisi ve biyoloji bilimine ilgi aranmaktadır. Aynı zamanda sağlık sektörüne de belirli bir ilgisi olması gereken öğrenciler, disiplini de hayatlarında ön plana almalıdırlar.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü İngilizce midir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölünü, ülkemizde her dil üzerinden öğrencilere aktarılmaktadır. Bu sebepten dolayı, öğrenciler bu lisans eğitimini hangi dil üzerinden tamamlamak isterlerse, puanlarına göre, o dili tercih edebilmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü, Sayısal (SAY) puanı ile üniversiteler içerisine öğrenciler yerleştirmektedir. Bu bölümün mezunu olabilmek ve bölüme girebilmek için, öncelikle sayısal alanından sınava girmek ve sınav sonucunda iyi bir puan almak gerekmektedir.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü içerisine, öğrenciler birçok farklı ders üzerinden sorumlu tutulmaktadır. Toplum yararına olacak bu bireyler, aynı zamanda toplum alanı üzerinde de dersler almaktadırlar. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin gördükleri dersler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Anatomi

Biyokimya

Hemşirelik Esasları

İç Hastalıkları Hemşireliği

Davranış Bilimleri ve Psikoloji

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Hemşirelikte Araştırma Yöntemleri

Temel Bilgi ve İletişim Teknolojisi Kullanımı

Bu dersler başta olmak üzere birçok farklı dersten 4 sene üzerinden sorumlu tutulmakta olan Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü öğrencileri, Bu dersleri başarılı bir şekilde bitirip teslim ettikten sonra, ''Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Lisans Diploması'' almaya hak kazanacaklardır.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve İş Olanakları Nelerdir?

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü mezunları, sağlık sektörünün varlığını sürdürdüğü her yerde aktif olarak çalışabilmektedir. Aynı zamanda ülkemizin de en hızlı iş bulan mezunları olan Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü mezunları, mezun oldukları üniversite derecesine göre de farklı maaşlarla çalışmaktadırlar. Hem devlet hem de özel sektör içerisinde kendilerine yer bulabilen sağlıkçılar ve hemşireler, genellikle hastanelerde görev yapmaktadırlar.

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümü mezunları, devlet kurumlarında çalışmak ve devlet kurumlarına geçebilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) üzerinden geçer bir not almak zorundadırlar.