Haydarpaşa Lisesi’nin pansiyonu yenileniyor

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, araya pandeminin girmesiyle başlayamayan restorasyon çalışmaları için projenin hazır olduğunu duyurdu. Yerlikaya, “Üsküdar ilçemizde 88 yıllık eğitim çınarımız Haydarpaşa Anadolu Lisemiz tarihi dokusu korunarak yeniden inşa ediliyor. Lisemizin 1959 mezunu 27. Dönem Başkanı Sayın İsmail Kahraman’ın teşrifleriyle okulumuzun proje toplantısını gerçekleştirdik” dedi.

Öğrenciler, binanın depreme dayanıksız olduğunun belirlenmesiyle 2019 yılında prefabrik pansiyona taşınmıştı. Öğrencilerin en kısa zamanda odalarına yerleşmesi hedefleniyor.

ATATÜRK’ÜN EMRİYLE KURULDU

Atatürk’ün emriyle 26 Eylül 1934’te kurulan ve 1984 yılına kadar Haydarpaşa’daki tarihi binasında eğitime devam eden okul, 1989’da Üsküdar’daki tarihi Validebağ Korusu’nun hemen yanında bulunan Altunizade yerleşkesine geçti.