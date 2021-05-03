Güvercin Ne Yer? Yavru Güvercinler Nasıl Beslenir Ve Güvercinlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Güvercinler birçok besini tüketen kuş çeşitleridir.

Güvercin Ne Yer?

Her canlı dengeli bir şekilde beslenmesi gerekir. Bu canlılar arasında güvercinler de bulunuyor. Güvercinlerin ne yediği ve neyle beslendiği insanların merak ettiği bir konudur. Güvercinler herkesin ilgisini çeken kuş türleridir. Güvercinlere yemek verilirken onların sağlık olması için çaba gösterilmelidir. Güvercinler her zaman kaliteli yemlerle beslenmelidir. Güvercinler için birçok yem çeşidi üretiliyor. Bu yemler güvercinlerin gelişmesinde büyük etki ediyor. Güvercinlerin sağlıklı beslenmesi daha iyi uçması ve gelişmesi için önemli bir konudur. Güvercinlerin yiyeceği yemeklerin besin değerleri yüksek olmalıdır. Besin değeri yüksek olmayan yiyecekler güvercinlerin sağlıklı olmasını engelleyecektir.

Farklı çeşitler sunarak güvercinleri sağlıklı beslemek gerekir. Güvercinler diğer canlılar gibi bazı besinlere ihtiyaç duyar. İhtiyaç duydukları vitaminlerin karşılanmaması durumunda kalsiyum eksiliği oluşur. Bu durum da kuşların sağlıklı olmasını engeller. Güvercinler sebze ve meyveleri çok seven kuş türleridir. Fakat sebze ve meyve verileceği zaman her zaman iyi bir şekilde yıkanması gerekir. Hassas bünyeleri olduğundan kolay bir şekilde bakteri üretebilir. Verilmesi planlanan sebzelerin küçük parçalara bölünmesi dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur.

Yavru Güvercinler Nasıl Beslenir ve Güvercinlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Güvercinlerin sevdiği sebze ve meyveler bulunur. Yem dışında belirli sürelerde bu meyve ve sebzelerin güvercinlere verilmesi gerekir. İhtiyaç duydukları besin değerlerini alabilmeleri için bu meyve ve sebzeler önemli oluyor. Güvercinlerin en çok sevdiği besinler şu şekilde sıralanabilir;

* Elma

* Armut

* Kavun

* Ispanak

* Brokoli

* Yaban Mersini

* Havuç

Güvercinler bu yiyecekler dışında ekmek kırıntılarına da ilgi duyarak tüketiyor. Fakat yemler dışında protein ihtiyaçlarının karşılanması onların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Mutlaka haftada bir iki kez bu meyve ve sebzelerin güvercinlere verilmesi önemli bir konudur.