Gökyüzünü öğretiyor

HER yaş grubunu astronomiyle tanıştıran Halil Bağış, astronomi yolculuğunu ve Stellar Lab’ın hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

“Çocukluğum Şanlıurfa’da geçti. İlkokuldayken ders kitabında Satürn gezegeniyle karşılaşmam. Etrafındaki kocaman halkada yürüdüğümü hayal etmiştim. Lise astronomiyle ilgili dergiler hazırlayarak geçti. Ben çocukken astronomiyle ilgilenen her çocuk yalnızdı…Çünkü öğretmenlerin de bu konuda fazla bilgisi yoktu, arkadaşlar genellikle dalga geçiyorlardı. Hala da kısmen böyle aslında. Daha dün bir öğrenci mesaj attı; ‘Seçmeli olarak astronomi dersi almak istiyorum ama herkes benimle alay ediyor, ‘Uzaya mı gideceksin’ diye sesleniyorlar’ diyor.

ANNEM DE BENİMLE ÖĞRENDİ

Annem astronomi kelimesini benimle öğrendi. Üniversiteye kadar astronomi benim için çok güzel ama erişilemez bir ilgi alanıydı. Ümraniye’de üstün yetenekli çocukların öğrenim gördüğü bir eğitim merkezinde 2 yıl astronomi anlattım. Araştırma ve geliştirme merkezinde öğretmenlere uzayı anlattım. 2019 yılında Stellar Lab adını verdiğim dijital astronomi kütüphanesini kurmaya karar verdim. Son bir yıldır yalnızca kütüphane olarak değil bir platform olarak yola devam ediyoruz. Amacımız her yaş grubuna uygun hazırlanan içerik ve atölyelerle astronomi bilimini erişilebilir kılmak. Astronomi insanın evrende ne kadar küçük bir nokta olduğunu görmesini sağlıyor.

ASTRONOMİ AŞKLARI VAR

Bilim kulübümüzde öğrenciler kendi materyallerini geliştiriyor. ‘Ben bu işin bir parçası olmak istiyorum’ diyenlerin yüzde 98’i kız. Astronomi aşkı içlerinde var.”

UZAYLILAR GERÇEK Mİ?

İSTANBUL Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’ne başladığımda, okulun ilk günü bir baktım ki sınıfta benden başka yaklaşık 200 kişi daha var. İlk derste bir çocuk el kaldırdı; ‘Hocam uzaylılar gerçek mi?’ diye sordu. Bölümdeki öğrencilerin çoğunun gerçekten ilgilendiği için değil başka bir seçeneği olmadığı için geldiğini fark ettim. Gözlemlerime dayanarak okuldaki 10 kişiden birinin bu işe gönül verdiğini söyleyebilirim. İstanbul’a gelmek, burada astronomi hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımı bildiğimden benim için çok önemliydi. Şanlıurfa’da bir teleskop görsem heyecandan kalbim çıkacak gibi olurdu, kitaplara erişmek bile çok zordu, İstanbul’da okul ortamı çok farklıydı.

FARK YARATAN SEÇİLDİ



SABANCI Vakfı, 2009 yılından bu yana yaşadıkları çevrede karşılaştıkları sorunları çözmek için uğraşan ve topluma cesaret verenlerin hikayelerini görünür kılmak amacıyla Fark Yaratanlar Programı düzenliyor. Stellar Lab da 12’nci sezonun Fark Yaratanlar’ından biri seçildi.

BİLİM KULÜBÜNDE ÇOĞUNLUK KIZLARIN

Setaller Lab, farklı yaş gruplarına özel hazırlanan eğitim, atölye ve içerikler ile astronomi bilimini erişebilir kılmayı hedefliyor. Stellar Lab, şimdiye kadar 80 lisede bilim kulübü kurulmasına aracılık etti. Aynı zamanda öğretmenler ve veliler için materyaller tasarlayan Stellar Lab’ın çoğunluğu liseli olan bir bilim kulübü var, kulübün yüzde 98’i ise kızlardan oluşuyor.