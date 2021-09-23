Gizli numara nasıl aranır? Özel numaranın kime ait olduğunu nasıl öğrenebilirim?

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Gizli numaradan aramak her telefondan yapılabilir bir işlemdir. Gizli bir arama yapılmak isteniyorsa numara yazma kısmına #31# ve daha sonra aranacak olan numara yazılıp aranmalıdır.

Gizli Numara Nasıl Aranır?

Gizli numaradan arama yapmak için telefonlara uygun olan bazı yöntemlerin kullanılması gerekiyor. Android ve iOS cihazlarında arama yöntemleri farklılık gösterebiliyor. Android işletim sistemlerine sahip telefonlardan gizli bir arama yapmak için telefonların arama kısmına girilmesi gerekir. Arama bölümüne girilmesiyle birlikte, seçenekler kısmına girilmelidir. Arama ayarları kısmından ek ayarlar kısmına girilerek, arayan kimliği başlığı seçilmelidir.

Arayan kimliği ayarlarından numarayı gizle seçeneği aktif edilerek numara gizleme işlemi kolayca yapılabilir. Numarayı gizle seçeneklerinin kullanılması, numaranın gözükmeden arama yapılabilmesine yardımcı olacaktır. Android telefonlarından gizli numara ile aramak yapmak oldukça kolay işlemlerdir. Aynı işlemeleri iOS cihazlarından yapmak da mümkündür. Aramak yapmak istenen numaraların karşı tarafa gözükmesi istenmiyorsa, bazı işlemlerin yapılması gerekiyor.

iOS cihazlarından gizlice arama yapmak için telefonların ayarlar kısmına girilmesi gerekiyor. Ayarlar kısmından ayarlar sekmesine tıklayarak, numaramı göster seçeneğine basılmalıdır. Son aşamada numaramı göster ibaresi kapatılarak gizli numara işlemleri başarıyla gerçekleştirilir. Numaranın gizlenmesiyle birlikte yapılacak olan tüm aramalar gizli olarak karşı tarafa iletilecek ve numaranız görünmeyecektir.

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Gizli arama yapmak isteyenlerin tüm aşamaları detaylı olarak kontrol etmesi gerekiyor. Yanlış yapılacak olan bir ayar, numaranızın gizlenmesini engelleyecektir ve arama yaptığınızda numaranız karşı tarafa görünecektir. Özel arama yaparak numarasını gizlemek isteyenlerin tüm işlemleri detaylarıyla kontrol etmesi gerekiyor.

Özel Numaranın Kime Ait Olduğunu Nasıl Öğrenebilirim?

Bireyler bazı durumlarda özel numaralar tarafından aranabiliyor. Kim tarafından arandığını merak eden kişiler, özel numaralar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Özel numaraların kime ait olduğunu öğrenmenin yolları kişilerin araştırdığı bilgiler arasındadır. Özel numara gizlilik olması nedeniyle, kime ait olduğunu bulmak çok mümkün bir durum değildir. Özel numaraların tespiti hukuksal yollarla gerçekleştiriliyor.

Operatörler içerisinde bazı özellikler bulunsa da, doğru bir tespit için hukuksal yöntemlere başvurmak gerekiyor. Özel numaralardan gelen çağrıları kapatmak mümkündür. Telefonlardan yapılacak olan ayarlamalarla, özel numara istekleri kapatılabilir ve özel bir numara tarafından çağrı gönderilmesi mümkün olmaz. Kişiler telefon içerisinde yaptığı arama ayarlarıyla, özel numaradan gelecek olan çağrıları otomatik olarak reddeder.

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Telefon sahipleri özel numara özelliğini kapatarak, herhangi bir arama yapılmasını engeller. Otomatik olarak yapılan aramalar iptal edilir. Özel numaraların kime ait olduğunu öğrenmek çok kolay işlemler arasında yer almıyor. Bireylerin herhangi bir şikayet üzerine gerekli kurumlara başvuru yapması gerekiyor. Yapılacak olan resmi başvuruyla birlikte yetkililer özel numara hakkında araştırma yapacaktır. Yapılan araştırmaların sonuç verme süresi değişiklik gösterebilir. Sürecin daha kısa sürmesi adına yapılacak olan aramaların özel aramalara kapatılması öneriliyor.

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Özel aramaların kapatılması, başkası tarafından aranamayacağı anlamına geliyor. Bireyler telefonlarından yapacağı ayarlamalarla gelecek olan özel çağrıları otomatik olarak reddedecektir. Kişiler özel numaradan çağrı almak istemiyorsa, mutlaka telefonlarından özel aramaları kapatması gerekiyor. Bireylere gelen tüm özel aramalar, otomatik olarak telefon tarafından reddedilecektir ve telefon çalmayacaktır. Özel numara aramaları ayarlardan kolayca kapatılabilir.