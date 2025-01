Gelişim raporları neden önemli?

Haberin Devamı

Bakanlığımızı bu daveti bu süreçte yer alan tüm akademisyen arkadaşlar ders programlarındaki tema ve öğrenme alanları, ünitelerdeki öğrenme çıktılarılar ve bu çıktılarla kazandırılacak becerilerimizin öğrenci tarafından kazanılma durumun belirlemek içindi. Gelişim raporumuz için öğrenme çıktılarımız ile süreç bileşenlerimizden de yararlanarak dört kategori olan gelişmeli, yeterli, iyi ve çok iyi seviyelerinden oluşan rübrik oluşturup gelişim raporu oluşturuldu.

Bu süreçte gelişim raporunda her dersin akademisyen koordinatörü ayrı akademisyenlerden oluşuyor. Bakanlığımız çalıştay ve toplantılarla bu sürecin bilimsel hazırlanmasında diğer birimlerle ortak çalışmasıyla pilot uygulamaların yapılması sonu son hali verildi.

BİREYSEL YETENEKLER ÖN PLANDA

İlkokulda Türkiye Yüzyılı Maarif Model çerçevesi gereği çocuklanın süreç odaklı gelişimlerinin çok boyutlu değerlendirilmesi için boylamsal anlamda takip edilmesi gerekliydi. Ayraca ilkokulda sınav ve not ile ölçme ve değerlendirmemenin olmaması ve süreci en iyi şekilde takip edilebilmesi açısından gelişim raporu iş koşuldu. ‘İlkokulda Gelişim Raporu Uygulaması’, öğrencilerin akademik, sosyal duyuşsal becerileri, kişisel ve duygusal gelişimlerini sistematik bir şekilde izlemeyi değerlendirmeyi amaçlayan bütüncül bir süreç. Bu uygulama, öğrencinin yalnızca akademik başarısını değil, aynı zamanda bireysel yeteneklerini, değerlerin kazanılmasın, eğilimlerini ve sosyal becerilerini de göz önünde bulunduruyor.

Haberin Devamı

Öğrencinin bütüncül değerlendirilmesini amaçlayan raporun kapsamı ise şöyle:

-Ders bazlı başarısı ve öğrenme eksikliklerin tespitti.

-Öğrenme çıktılarındaki eksikleri ve telafi önerileri.

-Eğilimlerin tespiti ve eksin yönlerinin güçlendirilmesi:

-Okuryazarlık becerileri ve değerler kazanmaları.

HER DERSE ÖZEL RAPORLAMA

Her öğrenciye ait bireysel gelişim raporu olması bu uyglamanın en önemli özelliklerinden biri. Her öğrenci için bireysel gelişim sürecini yansıtan özelleştirilmiş raporlar her ders için hazırlanır. Dinamik takip ve güncelleme özelliği ile öğrencinin o temada eksiği varsa o eksiklik giderilip tekrar temadaki öğrenme çıktısı güncellenerek öğrencinin değişimi izlenir. Ayrıca velilerin sürece dahil edilmesi de çok önemli bir özellik. Böylece gelişim raporunu tema sonu, dönem sonu ve yıl sonu paylaşımları ile velinin sürecin içine dahil edilmesi ayrıca raporlarda, öğrencinin başarısı kadar geliştirilmesi gereken yönleri de belirtilerek öğrenciyi evde nasıl destekleyecekleri konusunda öneriler sunulur.

Haberin Devamı

BAŞARIYI SOMUT OLARAK GÖREBİLİRSİNİZ

Raporun çok yönlü faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz:

1. Öğrenciler tüm yönleriyle kendini tanımasını sağlar.

2. Veliler için çocuğun gelişimini düzenli takip etme imkânı sağlar. Eğitim sürecine aktif katılım ve destek fırsatı sunar. Çocuğun güçlü ve zayıf yönleri hakkında kapsamlı bilgi verir.

3. Öğrenme öğretme süreci için her öğrenciye uygun öğretim yöntemlerini belirlemelerine yardımcı olur. Eğitim süreçlerini daha etkin planlama imkânı sağlar. Öğrenci başarısında somut bir izleme ve değerlendirme aracı sunar.

UZUN VADELİ ETKİLERİ GÖRECEĞİZ

Gelişim Raporu Uygulaması, öğrencilerin sadece akademik değil, tüm yönleriyle izlenip geliştirilmesini sağlayarak onları akademik başarılarını gelişimine ışık tutmanın yanı sıra hayata hazırlayan etkili bir araç. Gelişim raporunun uygulaması, öğrencilerin bireysel başarılarını artırırken aynı zamanda ailelerin ve öğretmenlerin eğitim sürecine aktif bir şekilde katılmasını teşvik eder. Uzun vadede eğitim sitemimizle ilgili yol haritamızın sağlam zeminde yol alması için gelişim raporu sonuçları bilimsel bulguları oluşturarak iyi bir eğitim sisteminin oluşturmamıza katkı sağlayacak.

Haberin Devamı

UYGULAMA NEYİ AMAÇLIYOR?

1. Öğrencinin tüm öğrenme öğretme sürecinde tüm yönleriyle her sınıf her kademe takip edilmesi,

2. Takip süreciyle öğrencinin her alanıyla analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerini belirlenmesi,

2. Öğrencinin bireysel öğrenme sürecinin tespit edilelerek bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme öğretme sürecinin düzenlenmesi.

3. Velilere gelişim raporu doğrultusunda düzenli geri bildirim alarak eğitim sürecine aktif katılımlarını sağlaması,

4. Öğrencilerin her tema, her dönem, yıl soru ve kademeler arası geçiş ve tüm eğitim hayatının her yönüyle takip edilmesi amaçlandı.