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Gazi Üniversitesi’ne yeni yüksek lisans programı

#Gazi#Üniversites#Yüksek
Gazi Üniversitesi’ne yeni yüksek lisans programı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nin üniversitede Spor Eczacılığı Yüksek Lisans Programı açılması yönündeki teklifini kabul etti.

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Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Spor Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması konusunda Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) teklifte bulundu. YÖK, enstitü bünyesinde Toksikoloji Anabilim Dalı kurularak, Spor Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması teklifini kabul etti. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, spor eczacılığı kavramının yeni bir kavram olduğunu, Spor Eczacılığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile daha resmi bir tanımlamaya kavuştuğunu anlatarak, “Spor eczacısı spor kulüplerinde eczacı olarak çalışan mezunlarımızı ya da meslektaşlarımızı içeren bir kavram. Henüz bir meslek tanımı yapamıyoruz ama bizim programımızdan mezun vermeye başladığımızda spor eczacısı diye bir istihdam alanı da ortaya çıkacak” dedi.

“2018’DEN BERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Bu alanda daha önce akademik eğitim verilmediğini, sertifika eğitimleriyle bu unvanın verilmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Orhan, meslektaşlarının kendilerini teşvik ettiklerini, 2018’den itibaren bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi. YÖK’e başvuruyu kabul ettikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Orhan, “Değişik örnekleri topladık ve kendi ülkemizin yapısına uygun müfredat oluşturduk. Bu arada Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi’nden de destek aldık. Eczacılık fakültesinin koordinasyonunda yürüyecek bir program olarak dosyamızı hazırladık ve YÖK’e başvurduk. Ülkemizde ve dünyada muadili olmayan bir program olduğu için YÖK tarafından onay verilir mi verilmez mi diye biraz çekincemiz vardı” diye konuştu.

PROGRAM YENİ İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURACAK
Eczacılık mesleğinin de istihdam noktasında kısıtlama yaşayabileceğini, yeni alan olarak spor eczacılığı tezsiz yüksek lisans programını getirdiklerini açıklayan Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, “Ülkemizde 50’den fazla eczacılık fakültesi var ve biz yılda 4 bin kadar mezun vermeye başlıyoruz artık. İstihdam alanı belki diğer mesleklerde olduğu gibi artık kısıtlanacak ve bizim yeni alanlar bulmamız gerekiyor. YÖK başkanımızın da bize bu anlamda bir tavsiyesi vardı yeni alanlar üzerinde çalışın diye. En azından fakülte olarak bu tavsiyeyi yerine getirdik. Spor eczacılığı dünyada da, Türkiye’de de alanında ilk akademik program” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Orhan, programın eylül ayında başlayacağını, bu akademik çalışmayla sporda doping kullanımı ve yanlış ilaç kullanımının önüne geçilebileceğini sözlerine ekledi.

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