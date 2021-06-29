Galatasaray kurasında 50 şanslı öğrenci

Galatasaray İlkokulu’na her yıl birinci sınıf öğrencileri kurayla belirlenerek alınıyor. Bu yıl 8 bin 657 başvuru yapılan kuranın çekilişi, dün saat 11.00’de, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Onur Zengin, İstanbul 39’uncu Noterliği Başkatibesi Şengül Tatar, Galatasaray Lisesi Müdür Yardımcısı Sabriye Açıkalın ve Galatasaray İlkokul Müdürü Ferda Önengüt Yapar’ın katılımıyla Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleştirildi.

Piyango yöntemiyle yapılan çekilişe salgın tedbirleri kapsamında veliler katılmadı. İnternet üzerinden canlı yayınlanan çekilişte, 50 öğrenci Galatasaray İlkokulu’nda okumaya hak kazandı.

Kurayla belirlenen öğrenciler, 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kayıt beyanında bulunacak. Kazananların randevu alıp ön kayda giderek beyanda bulunması zorunlu. 1 Temmuz saat 16.00’ya kadar beyanda bulunmayan öğrencilerin kayıt hakları düşecek. Eksik kalan kontenjan olduğu takdirde 2 Temmuz’da aynı sistemle tekrar çekiliş yapılacak. Öğrenci listesi, www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr sitelerinde yayınlandı.