Galatasaray İlkokulu kura tarihi açıklandı

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Galatasaray İlkokulu’na giriş kurası randevu işlemleri, bu yıl 24 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Kura başvuruları öncesinde https://erandevu.gsl.gsu.edu.tr adresi üzerinden veliler her öğrenci için ayrı olarak randevu almak zorunda. Ardından velilerin başvuruları randevu tarihi ve saatine bağlı olarak 27 Haziran-12 Temmuz tarihlerinde Galatasaray Lisesi’nde kabul edilecek. Kuraya başvuracak adayların 30 Eylül 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş ve ilkokul 1’inci sınıfa başlamamış olması gerekiyor. 1 Ocak 2019 ve 31 Mart 2019 tarihleri arasında doğmuş olanlar da velilerinin çocuklarının ilkokul birinci sınıfa devam etmesini istediklerini beyan edecekleri matbu dilekçe ile kuraya katılabiliyor. Başvurular aday öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi ile birlikte yapılacak. Kura sonucunda toplam 50 öğrenci okula kabul edilecek.

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YEDEK LİSTE OLMAYACAK

Galatasaray İlkokulu birinci sınıfı için kura çekilişi 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de, Noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle yapılacak. Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek. Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde ilan edilecek.

KONTENJAN DOLMAZSA TEKRAR ÇEKİLİŞ YAPILACAK

Kurayla belirlenen aday öğrencilerin velilerinin 15,16 ve 17 Temmuz tarihlerinde okula kayıt yaptırmaları gerekiyor. Kayıt beyan süresi bitiminde belirlenen 50 kişilik kontenjanın dolmaması halinde, başvuru listesindeki adaylar arasında 19 Temmuz’da yeniden aynı yerde ve aynı yöntemle kura çekilişi yapılacak.