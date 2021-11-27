Fransızca Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir Ve Yazılır? Fransızca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nedir

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Pek çok dilde hitap şekilleri, selamlaşma biçimleri o dil bilinmese de kullanılır tıpkı Fransızcadaki çok sayıda hitaplardan biri olan olan "bonjour" gibi.

Fransızca Merhaba Ne Demek, Nasıl Denir ve Yazılır?

Fransızlar girişken, konuşkan ve dışa dönük insanlar olarak bilinirler. Fransızlar aynı zamanda kibar ve zarif insanlar olarak da tanınır. Fransızcada kullanılan bazı kalıp cümle ve sözcükler dünya çapında hiç Fransızca bilmeyen kişiler tarafından bile bilinir. Buna örnek olarak "merhaba" karşılığındaki Fransızca sözcük olan "Bonjour" kelimesidir.

Pek çok şarkıya, şiire de konu olmuş olan "bonjour" selamlaşma şekli günün her saatinde kullanılabilir. Bonjour kelimesinin ardından "nasılsın", "nasılsınız" gibi soru sözcükleri de getirilerek kullanılır.

Fransızca Merhaba Kelimesinin Okunuşu Nasıldır?

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Fransızcada bonjour olarak yazılan merhaba sözcüğü "bonjur" şeklinde okunur.