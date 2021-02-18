Fakirlik Ayıp Değil Tembellik Ayıp atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar hayat koşturmasında maddi sıkıntılar yaşayabilir. Bu durum kimse tarafından ayıplanmaz. Ancak bir kişi imkanı varken çalışmıyorsa bu toplumlar tarafından kınanır. Fakirlik ayıp değil tembellik ayıp atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

Fakirlik Ayıp Değil Tembellik Ayıp Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların maddi durumlarının olması onların bu durumdan utanmasını gerektirmez. Ancak bu kişiler çalışabilecekken çalışmıyor ve bu sebeple fakirlik yaşıyorsa bu utanılması gereken bir şeydir. İnsanlar tarafından da ayıplanır. Helal para kazanmak amacı ile çalışan insanları kimse hor görmez ya da ayıplamaz.

Fakirlik Ayıp Değil Tembellik Ayıp Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu işte çalışıyorsun diye kimse seni ayıplamaz, fakirlik ayıp değil tembellik ayıp.