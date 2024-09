Euzu besmele nasıl ve nerede çekilir? Euzu besmele Türkçe anlamı ve okunuşu

Haberin Devamı

Euzu besmele, Tanrı’ya teslim oluş, sığınma demektir. Her işe Allah adıyla başlamak ve O’ndan yardım istemektir. Kur’ anı Kerim içinde bulunan bütün sureler besmele ile başlamaktadır. Besmele, her işe başlarken ve her alınacak kararda Allah’a sığınarak, şeytanın şerrinden koruma dilemektir.

Euzu Besmele Nasıl ve Nerede Çekilir?

Euzu besmele “Euzubillahimişeşşeytanirracim ya da Bismillahirrarhmanirrahim” diyerek çekilir. Her işe başlarken, Kur-an ayetleri- sureleri okurken çekilir. Şeytanın şerrinden Tanrı’ya sığındığını ifade eder. Kur-an ayetleri ve namaz surelerine de besmele ile başlanmaktadır. Besmele çekerken ses verilmesi uygundur. Ne çok sessiz kimse duymayacak şekilde ne de gösteriş niteliğinde yüksek sesle okunmamalıdır. Sadece bir besmele çekerek Allah adı 2 kez anmış olunmaktadır. Rahman ve Rahim olarak her besmele çekişte ifade edilmektedir.

Haberin Devamı

Euzu Besmele Türkçe Anlamı Ve Okunuşu

Euzu Besmele Euzubillahimineşşeytanirracim demenin Türkçe anlamı; “Rahman Ve Rahim Olan Allah adıyla” olarak ifade edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Esirgeyen bağışlayan Allah’ın adıyla demektir. Günlük yaşamda kısaca Bismillah olarak okunmaktadır. Besmele tam olarak da Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde tam olarak da okunabilmektedir.

Euzu Besmele

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim şeklinde okunur. Fakat kısaca Bismillahirrahmanirrahim; esirgeyen bağışlayan Allah adıyla, ya da sadece Bismillah, Allah adıyla şeklinde de okunabilmektedir. Besmelenin özü Allah adını taşımasındadır. Kur’an-nın her suresi besmeleyle başlamaktadır. Kur’an okumak zaten teslim oluş anlamı taşımaktadır. Başlarken besmele çekilmesi de bu anlamı güçlendirmektedir.

Allah'a Yaklaşmanın En Kolay Yolu

Sadece besmele çekerek her seslenişte, yapacağım işi, atacağım adımı ben sana teslim ediyorum. Senden işimi kolaylaştırmanı ve şeytanın şerrinden korumanı diliyorum denmektedir.

Euzubillahimineşşeytanirracim, diyerek okunan besmele ayet olarak kabul edilmektedir. Allah ile kul arasındaki en etkin iletişim besmeledir. Besmele, sana sığınıyor sadece senden yardım diliyorum şeklinde teslim oluş ifade etmektedir.