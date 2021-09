Et Türleri Nelerdir? Et Çeşitleri Nasıl Seçilir? Kırmızı Ve Beyaz Et Çeşitleri Nelerdir?

Haberin Devamı

Bilindiği gibi et hayvansal gıdalardan elde edilen bir çeşittir. Dolayısıyla hayvansal gıdalar tüketmeyen bireyler sadece sebze tüketmektedir. Bu kişiler ette ya da yumurtada bulunan protein ihtiyacını başka sebze ve meyvelerden karşılamaktadır. Et hayvanların özenle seçilmiş bazı bölgelerinden alınmaktadır. Bu alınan bölgelere göre de et çeşitleri oluşmaktadır.

Et Türleri Nelerdir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki et, kasaplık sektöründe hayvanlardan sağlanan kaslardan meydana gelen besin maddesine denmektedir. Et damak zevkine uymakta ve protein bakımından da oldukça zengin görülmektedir. Aslında et insanlarda ve hayvanlarda deri ve kemik arasındaki kas ya da yağdan oluşan bir tabakadır.

Et çeşitleri ise farklı türlerden oluşmakta ve oldukça zengin içeriğe sahip olmaktadır. Bu sayede bireylerin yemek sofraları da zengin ve protein ağırlıklı olabilmektedir.

Başlıca et kategorisinde yer alan et türleri ise şöyle sıralanmaktadır:

Angus eti

Biftek

Antrikot

Bıldırcın eti

Bonfile

Billur

Chorizo

Döş

Deve kuşu eti

Dana bacon

Currywurst

Örneğin burada yer alan angus sığır üretiminde oldukça yoğun bir şekilde kullanılan et çeşididir. İskoçya ülkesinin Angus bölgelerine özgü sığırların etinden üretilmektedir. İsmini de buradan almaktadır. Kısacası angus eti bir sığır çeşidinin etidir.

Biftek dana eti arasında geçen ve oldukça pahalı olan lezzetli et türüdür. Ülkemizde insanlar kırmızı et denildiğinde genelde biftek tercih etmektedir. Biftek dana etinin dilim şeklinde kesilmiş halidir.

Antrikot da en çok bilinen ve en çok tüketilen et türleri arasındadır. Bir sığır eti kesimine verilen isimdir. Fransızcadan gelmektedir. Bu et hayvanın kaburga bölgesinden gelmektedir. Aynı zamanda antrikot bir tavuk hayvanından alındığında beyaz ete büyük baş hayvan olan dana ya da sığırdan alındığında da kırmızı ete karşılık gelmektedir.

Bonfile genelde dana bonfile olarak tüketilmektedir. Bir kırmızı ettir. Çünkü sığır etinden kesilmektedir. Bilindiği gibi sığır da kırmızı et olan ve büyük baş bir hayvandır.

Döş eti de kırmızı et kategorisinde yer alan sığır ya da dana hayvanının alt göğsünden kesilen ettir.

Dana bacon denilen kırmızı et ise Avrupa'nın pastırması anlamına gelmektedir. Gerçekten de görüntü itibariyle pastırmaya benzemektedir. Ülkemiz de ise sığır ve danadan elde edildiği için dana bacon denmektedir. Başka ülkelerde ise dana bacon denilen et domuz hayvanının sırt ya da karın bölgesinden alınarak üretilmektedir. Buradaki ismi ise dana bacon değil sadece baconlar olarak bilinmektedir.

Et Çeşitleri Nasıl Seçilir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki insanlar damak tadına ve zevkine göre et çeşitlerinden karar vermektedir. Yani et çeşitleri et türlerinin içeriğini iyi bilerek damak tadına göre seçilmektedir.

Örneğin bazı et çeşitleri daha yağlı bazı et çeşitleri ise daha kuru olabilmektedir. Bazen insanlar kırmızı et yememekte beyaz et yemektedir. Et seçimlerini buna göre de yapabilmektedir. Elbette ki bu durumun tam tersi de olabilir. Beyaz et yemeyen insanlar da kırmızı et çeşitlerinden özellikleri bilerek seçmektedir.

Aynı zamanda bir de et seçerken ilgili etin hayvanın hangi bölgesinden kesildiği de önemli olmaktadır. Çünkü dana ya da sığır hayvanlarının bazı bölgeleri çok lezzetli olabilmektedir. Bu durum da yine bireylerin damak tadına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı insanlar büyük baş hayvanların etini tercih etmemekte koyun ya da kuzu gibi küçükbaş hayvanların etini kendilerine daha uygun görmektedir.

Örneğin bonfile et çeşidinin kırmızı et olduğunu söyledik. Bu et dana ya da sığır denilen büyükbaş hayvanların sırt bölgesidir. Aynı zamanda sırt kısmından alınan bu yumuşak et az yağlı olarak bilinmektedir. Hatta hayvanın en güzel eti olarak bilinmektedir ve ekonomik değeri de yüksektir. Sadece büyükbaş hayvanların bonfile eti değil küçükbaş hayvanların da bonfile eti yenebilmektedir. İşte bireyler bu özellikleri bilerek et seçimlerinde bulunmaktadır.

Kırmızı ve Beyaz Et Çeşitleri Nelerdir?

Etler kırmızı et ve beyaz et olarak iki kategoride incelenmektedir. Bu kategorideki etler ise etin rengine ve etin geldiği hayvana göre belirlenmektedir. İşte bilinen bazı kırmızı et çeşitleri şöyle sıralanmaktadır:

Biftek

Bonfile

Pirzola

Antrikot

Döş

Bilinen bazı beyaz et çeşitleri de şöyle sıralanmaktadır:

Tavuk eti

Balık eti

Ördek eti

Kaz eti

Hindi eti

Görüldüğü gibi kırmızı etler büyükbaş hayvanlardan elde edilirken beyaz etler küçükbaş hayvanlardan ve kümes hayvanlarından elde edilmektedir.