Eşek Eşeği Ödünç Kaşır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Eşek eşeği ödünç kaşır atasözü, ahlaki açıdan oturmamış insanların birbirlerine yardım ederken ileride bir karşılık bekleyecekleri anlamına gelmektedir.

Eşek Eşeği Ödünç Kaşır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çıkarcı insanlar yardımlaşmak konusunda çıkarcı davranırlar. Eğer birine yardım ediyorlarsa, sonradan bu yardımın karşılığını alacaklarını düşünürler. Dolayısıyla da hiçbir yardımlarını karşılıksız olarak yapmazlar. Çıkarcı insanın düşüncesine göre, bugün yardım ettiği kişi, yarın kendisine de yardım edecektir. Aynı kimse bunun aksini düşündüğünde, yardım etmekten çekinir.

Eşek Eşeği Ödünç Kaşır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ben ona karşılıksız yardım ettim ama onun benden bir çıkarı var. Demek ki neymiş, eşek eşeği ödünç kazır!