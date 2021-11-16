Engelli yüzücü için engelli bebekler

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38 yaşındaki Eda Gayır iki çocuk annesi. 15 yaşında lise öğrencisi, engelli bir oğlu ve ilkokula giden bir kızı var. 8 yıl önce kızı doğduktan sonra inşaat sektöründeki işini bırakıp hayatına ev hanımı olarak devam etti. Oğlu Doruk Gayır ise doğuştan engelli. Sol kolu kısa, eli yok, yalnızca iki parmağı var.

2016 yılında yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan Doruk’a maddi açıdan destek olmak isteyen Eda Gayır’ın aklına ‘engelli amigurumi bebek’ örüp, satma fikri geldi. Yaklaşık 500 engelli amigurumi bebek ören Gayır sattığından fazlasını da engelli çocuklara hediye etti.

“HAYATIMDA HİÇ TIĞ KULLANMAMIŞTIM”

Eda Gayır 2019 yılında attığı ilk adımı şu cümlelerle anlattı; “Hayatımda hiç tığ kullanmamıştım ama öğrenmeyi kafaya koymuştum. İnternetten video izleye izleye öğrendim. Bunu yapmaya oğlum için başladım çünkü yüzme sporu çok maliyetli bir spor hem ona destek olabilmek hem de engelsiz çocuklarda, engelli bireyler için farkındalık yaratmak için başladım.”

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ÇOCUKLARA ‘ENGELLİLERİ’ ANLATMAK GEREK

Bedensel engelli çocuğunun eğitim hayatı boyunca yaşadığı problemlere değinen Gayır, arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle oğlunun çoğu zaman eve ağlayarak geldiğini söyledi. Bu konuda ebeveynlere ve öğretmenlere çok sorumluluk düştüğünü düşünen anne; “ Çocuklar her şeyi okuldan ve aileden alıyor. Her aile çocuğuna ‘senden farklı çocuklar var’ diye anlatmalı. Bu sadece engelliler için de geçerli değil çocuklar gözlüklüyle alay ediyor, kiloluyla alay ediyor. Sağlıklı çocuklar, engelli çocukları gördüğü zaman çok farklı gözlerle bakabiliyor. Çünkü görmemiş. Aslında o çocuğa da hak veriyorum. Kızmak yerine haklısın diyorum çünkü o görmedi, ailesi anlatmadı. Bu çocuklara öğretilmediği için çocuklar da farklılık gördüğü zaman yadırgıyor. Sonra ‘neden böylesin’ gibi bir sürü soruyla o kişiyi sıkıştırmaya başlıyor. Engelli çocuğun ne hissettiği düşünen maalesef ki çok az.”

HAYALİ TÜM ÇOCUKLARA ULAŞMAK

Oyuncakların çocukların eğitiminde en iyi öğreticilerden biri olduğunu savunan Eda Gayır’ın en büyük hayali ördüğü ‘engelli amigurumi bebeklerin’ küçük yaştaki tüm çocuklara ulaşması. Bu sayede çocukların, engelli çocuklara yadırgayan gözlerle bakmayacağını düşünüyor. Gayır: “Anaokullarına oyuncak alınıyor, bunlar da çocuklara sunulabilir. Ancak çocuklar bu oyuncakları gördüğünde ilk bakışta ne olduğunu anlayamaz. Engelli arkadaşlarının da onlardan faklı olmadığını anlatan eğitimler verilmesini isterim.”

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TEPKİ GÖSTEREN DE VAR

Hem engelli oğlunun hem de kendisinin zor günler geçirdiğini söyleyen Gayır ördüğü bebeklerle ilgili aldığı tepkileri de şöyle anlattı; “Ailemin de desteğiyle genelde olumlu geri dönüşler alıyorum. Tabii hoşuna gitmeyen insanlar da var. Bazı insanlardan ‘benim çocuğumun psikolojisi bozulur’, ‘niye bu oyuncağın eli yok’ diye şikayet edenler de oluyor. Kolu olmayan bir bebek ördüğümde ‘buna kol diker misin?’ diyenleri reddediyorum. Acımasız insanlar var. Bizim grubumuzda olan bazı veliler imza toplayıp engelli çocukları okuldan attırmaya çalıştı. Aldığım en kötü tepki de sosyal medyadan geldi. ‘Hepimizin zaten morali bozuk siz de bizi dibe çekiyorsunuz’ yazan bir mesaj aldım. Veli ılımlı olsa çocuk da ılımlı olur. Ancak ördüğüm bebek bir engelli çocuğa ulaştığında dünyalar benim oluyor. ”

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“ANNEMLE GURUR DUYUYORUM”

Doğuştan engelli paralimpik yüzücü Doruk Gayır annesinin yürüttüğü projeyle ilgili düşüncelerini şu şekilde anlattı; “Annemin yaptığı işle gurur duyuyorum. Benim gibi insanlara destek olabilecek işler yaptığı için çok mutluyum. O benim en büyük destekçim.”

TEK KOL, 40 MADALYA

10 yaşından beri yüzmeyle ilgilenen Doruk Gayır’ın 40 madalyası ve 3 kupası var. Bunlardan bazıları:

- Türkiye Bedensel Engelliler Şampiyonası ikincilik

- IPC Uluslararası Engelli Yüzme Yarışı 2018 100 metre sırtüstü ikincilik

- 5 Türkiye üçüncülüğü

- İstanbul Boğazı’nı 53 dakikayla en kısa sürede geçen ilk 10 sporcudan biri. Bu unvana sahip en genç yüzücü.