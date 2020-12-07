Endüstri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Endüstri mühendisliği üretim ve üretim süreçlerinin planlanmasında temel kavramları göz önünde bulundurur. Endüstri mühendisliği bölümü ise bilgi birikimi yüksek alanında uzman endüstri mühendisleri yetiştirir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Endüstri mühendisliği bölümü makine, iş gücü, hammadde ve para gibi kısıtlı kaynaklar ile üretim modelinin nasıl tasarlanacağını öğretir. Endüstri mühendisliği bölümü, öğrencilere üretim modelleri ve üretimde rekabet gücünün önemi hakkında bilgiler verir.

Endüstri Mühendisliği Nedir?

Endüstri mühendisliği makine, hammadde, para ve iş gücü gibi bileşenler ile sistemlerin tasarlanması ve üretimin yapılmasını sağlar. Bu şekilde kısıtlı kaynaklardan oluşan sistem çeşitli şekillerde işletilerek yönetilebilir. Endüstri mühendisliği de bu sistemlerin üretkenliğini arttırıcı politikalar geliştiren mühendislik dalı olarak bilinir.

Endüstri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Endüstri mühendisliği bölümü karmaşık süreçler ve sistem optimizasyonunun incelenmesini sağlar. Bu bölümde okuyan öğrencilere üretim ve üretim modelleri ile ilgili bilgi de verilmektedir. Bu şekilde çeşitli üretim tasarımı ve planlanması için temel kavramlara ihtiyaç vardır. Endüstri mühendisliği bölümünde öğrencilere bu bilgiler verilerek endüstriyel üretimde profesyonel mühendisler yetişmesi sağlanır.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler matematik, fiziksel ve sosyal bilimler alanında uzmanlık gerektiren alanlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra mühendislik temelinin analiz ve tasarım ilkelerine de hakim olan endüstri mühendisleri savunmadan bankacılık sektörüne kadar pek çok alanda çalışabilirler.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerin mühendislik fakültelerine bağlı olan endüstri mühendisliği bölümü dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Endüstri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler "Endüstri Mühendisi" unvanı ile çalışma hayatına başlarlar.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Endüstri mühendisliği bölümünde okumak isteyen kişilerin araştırma ve analitik düşünme yeteneklerinin olması gerekir. Öz disiplini yüksek ve teknik konularda başarılı olan endüstri mühendisleri işini severek yapmalı. Endüstri mühendisi olmak isteyen kişiler üniversite sınavına girerek yeterli puanı alarak endüstri mühendisliği bölümünde eğitim görebilirler.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Türkiye genelinde bazı endüstri mühendisliği bölümleri İngilizce öğretim verirken bazı bölümlerde Türkçe öğretim modeli uygulanmaktadır. Koç Üniversitesi, Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi gibi bazı üniversitelerde öğretim dili İngilizcedir. Başkent Üniversitesi, TOBB Ekonomi Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin öğretim dili ise Türkçe olarak bilinmektedir.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Endüstri mühendisliği bölümü sayısal puan türü ile öğrenci almaktadır. Üniversite sınavına giren adayların fen bilimleri ve matematik sorularının büyük bir bölümünü çözmeleri gerekir. Böylelikle sayısal puan türünde yüksek puanlar alan kişiler endüstri mühendisliği bölümünde eğitim alabilirler.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Endüstri mühendisliği bölümünde bilgisayar programlama, genel ekonomi, malzeme bilimi ve yöneylem araştırması gibi dersler verilmektedir. Aynı zamanda 8 yarıyıllık süreç boyunca maliyet analizi, bilimsel araştırma teknikleri ile kalite planlama ve kontrol gibi dersler görülür.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Endüstri mühendisleri bölümünün iş imkanı ve olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu, kurum ve kuruluşlarda ve ya özel sektörde çalışabilirler. Endüstri mühendisleri savunma sanayinden ilaç firmalarına kadar pek çok alanda çalışabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Endüstri mühendisleri kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Kamu kuruluşlarında çalışmak için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek gerekir. Bunun yanı sıra özel sektörde de çalışmak mümkün. Endüstri mühendisleri ağır sanayi fabrikaları ile danışmanlık şirketlerinde görev yapabilirler.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Üretim faaliyetleri ve üretim şekillerini tasarlayan endüstri mühendisleri perakendecilik ve yazılım şirketlerinde çalışabilirler. Bunun yanı sıra otomotiv şirketleri ve telekomünikasyon sektörü de endüstri mühendisi istihdam ederler.

​​​​​​​Endüstri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Günümüzde endüstri mühendisliği bölümüne yoğun bir ilgi var. Özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesinde endüstri mühendisliği bölümü bulunmaktadır. Aynı zamanda TOBB Ekonomi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi de endüstri mühendisliği en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alır.